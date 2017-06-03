В Крыму сообщают о высокой опасности пожаров в ближайшие дни

В Крыму предупреждают о высокой опасности возникновения пожаров в период с 4 по 6 июня. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МЧС соседней России по Крыму.

В ведомстве напомнили, что в период высокой пожарной опасности запрещено разводить костры, использовать мангалы и пиротехнику, бросать горящие спички и выжигать траву под деревьями и на полянах.

Спасатели также напоминают, что запрещено заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».