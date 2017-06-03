Российский сторожевой корабль «Сметливый» вернулся в Севастополь из Средиземного моря

Сторожевой корабль Черноморского флота России «Сметливый», завершив выполнение задач в Средиземном море, вернулся на базу в Севастополь.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, сторожевой корабль «Сметливый» под флагом заместителя командующего российским Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова принимал участие в зачетном тактическом учении соединения надводных кораблей флота с силами постоянного соединения кораблей ВМФ России в дальней оперативной зоне.

«В ходе учения корабль отработал задачи по конвоированию судов, организацию противолодочной, противовоздушной и противодиверсионной обороны отряда кораблей, выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбу по воздушной цели и поразил артиллерией морскую мишень», – говорится в сообщении.

По случаю возвращения «Сметливого» в Севастополь, прошла церемония встречи экипажа корабля, в которой приняли участие представители командования соединения надводных кораблей флота, ветераны, духовенство, отмечают в российском военном ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».