Российские дальнобойщики вновь протестуют против системы «Платон»

Дальнобойщики российского Екатеринбурга провели в субботу 3 июня акцию протеста против системы «Платон», через которую с водителей большегрузного транспорта собирают плату за проезд по российским трассам.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что порядка тридцати участников автопробега проехали по Екатеринбургской кольцевой автодороге около сорока километров в сопровождении двух полицейских машин.

При этом строительная техника под присмотром полиции перекопала въезд на парковку, на которой несколько месяцев стояли машины участников стачки. Начальник областной дорожной полиции ранее обещал не блокировать площадку, сообщает корреспондент.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн «Платон» была введена в России 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, «возместить вред, наносимый автомобильным дорогам». Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей России. Они продолжаются до сих пор.