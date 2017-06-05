Пришли за блогерами

Российские власти задумались об улучшении своего имиджа в социальных сетях. Администрация президента готова привлечь соответствующего специалиста в качестве советника – в частности, для координации информационной политики в регионах, а в Государственной думе страны может появиться Совет блогеров. Чего добиваются чиновники и что из этого может выйти?

В конце мая 21-летний депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов (член комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи) предложил создать при палате Совет блогеров, который будет состоять из популярных личностей Рунета. По мнению Власова, это поможет правительству общаться с населением, в первую очередь – с молодежью. Его идею уже поддержали и другие депутаты. Это случилось после того, как в Госдуму пригласили выступить блогера Сашу Спилберг, заявившую на парламентских слушаниях, что каждое ее видео –"это мини-выборы". Там же присутствовала и блогер Юлия Пушман, которая во время выступлений делала селфи с маской собачки. Радио Свобода поговорила с общественно-политическим блогером Дмитрием Ивановым (kamikadzedead) о том, зачем российским депутатам Совет блогеров и как сегодня они работают.

Четкой программы и четкой структуры по тому, как все это будет работать, у него, разумеется, нет

У kamikadzedead более миллиона подписчиков. Практически ежедневно он выкладывает видео на общественно-политические темы: комментирует прошедшие события, рассказывает об историях, которые мало освещаются в СМИ. Но выступить в Государственную думу России его никогда не приглашали.

– В связи с чем, на ваш взгляд, возникла идея создать совет блогеров?

– Василий Власов просто хочет выслужиться. Четкой программы и четкой структуры по тому, как все это будет работать, у него, разумеется, нет. Он, как и большинство депутатов в нашей Госдуме, просто болтает языком. Если посмотреть его фотографии, понятно, что это за персонаж – постоянно сидит рядом с Жириновским.

– Кого могут пригласить в этот совет?

– Звать надо мистера Макса (блогер, которому пять лет. – РС), миссис Кети (четыре года. – РС), Сашу Спилберг (девушка девятнадцати лет, снимает челленджи, показывает свой макияж, гардероб. – РС), Мамикса (двадцать один год, набрал популярность роликами с экспериментами с Coca-Сola. – РС) и прочую клоунаду из YouTube, которая занимается пустопорожней болтовней, экспериментами и челленджами. Полезными какими-то вещами они не занимаются. А возглавлять их всех должен, конечно, Ванамаз – обзорщик игр number one на Руси. Тогда это будет идеальное дополнение к тем, кого мы имеет в Госдуме сейчас.

Это очередной шаг в сторону дискредитации власти, что она сама прекрасно делает без Алексея Навального

Все должно дополниться вишенкой. Например, у нас практика посадок по статье 282 УК (экстремизм) увенчивается случаями, когда людей сажают за скрин-шот из фильма "Американская история X". Значит, здесь надо увенчать Госдуму Советом блогеров. Я с удовольствием буду каждый раз анализировать их обсуждения, собирать на них хайп и просмотры. Это очередной шаг в сторону дискредитации власти, что она сама прекрасно делает без Алексея Навального, без других оппозиционеров. Все сама – прекрасно, ничего придумывать не надо.

– С вами как-то пытались связаться, пригласить в совет?

– Нет, со мной они не пытались связаться.

– В Госдуме говорят, что таким образом хотят общаться с гражданами…

У них всегда одна цель: распилить бюджетные деньги, в данном случае – по статье работа с молодежью

– О, да… То, что они делают – это все строительство потемкинской деревни, чтобы потом отчитываться перед правительством, перед Путиным, что мы общаемся с гражданами. Мы не просто так на молодежь махнули рукой – нет, мы нашли каналы общения с ней. Никаких реальных дел, разумеется, этот Совет блогеров не взвалит на свои плечи. Поэтому я и говорю, кого туда надо набирать, чтобы фарс возвести в куб.

– Зачем в таком случае его создавать?

– У них всегда одна цель: распилить бюджетные деньги, в данном случае – по статье работа с молодежью. Сейчас, помимо этого, в СМИ можно выставить создание совета блогеров как великое свершение власти – огромный шаг навстречу молодежи, – говорит Дмитрий Иванов.

Своего рода эксперимент по привлечению блогеров в Госдуме уже провели, пригласив выступить Сашу Спилберг. Дмитрий записал видео, в котором комментирует выступления девушки. Kamikadzedead, да и не только он, заметил, что речь для Саши, скорее всего была написана кем-то другим: много официозных фраз и оборотов, не свойственных обычному разговору девушки.

Про молодежную политику, по ее словам, она узнала только в тот день. Но уже нашла пути ее развития: предложила депутатам активнее пользоваться соцсетями и YouTube, чтобы "государство превратилось для молодежи из абстрактного понятия в конкретных людей". Дмитрий отмечает, что большинство подписчиков Саши еще даже не достигли возраста голосования. А нормальных блогеров, которые разбираются в политической ситуации в стране, которые снимают видео на общественно-значимые темы, никто звать и не думает:

– Какой средний возраст ваших подписчиков и кто вас больше смотрит – мужчины или женщины?

Я не хотел бы заниматься тем, чем делают в наших школах, в университетах, на Селигере – манипулируют сознанием детей

– 93 процента моей аудитории – это мужчины, 7 процентов – женщины. У меня достаточно взрослая аудитория: средний возраст 18–35 лет. Подавляющее большинство – это юноши 20–25 лет. Те, кто помоложе, в основном смотрят блогеров, которые участвуют в рэп-баттлах, делают челленджи. Мои зрители, к счастью, более взрослые. К счастью – потому что я не хотел бы заниматься тем, чем делают в наших школах, в университетах, на Селигере – манипулируют сознанием детей, внушают им какие-то идеи. К моему блогу, я надеюсь, приходят самостоятельно и осознано.

– Вы выкладываете по несколько видео в неделю. Тем самым практически регулярно даете людям новости. Как вы выбираете, о чем будете говорить?

– Сейчас в силу последних событий я сконцентрировался на протестных активностях. Но стараюсь параллельно рассказывать о частных историях. В первую очередь выбираю темы с конкретными примерами, которые демонстрируют людям социальные и экономические проблемы страны. Вот недавно записал три видео о том, что Подмосковье застраивают многоэтажками, а социальной помощи жителям не предоставляют. Поселки становятся частью городских округов, и делается это для того, чтобы повышать налог на землю. Рассказал про недобросовестное товарищество собственников жилья, которое просто незаконно формирует тарифы, ворует солярку у Минобороны. Но такие темы не вызывают ажиотажа.

Исхожу из того, что люди не будут мне врать, придумывать какую-то проблему. Для чего им это нужно?

Интереснее людям истории федерального масштаба, например, новость про дочь экс-прокурора Северной Осетии, которая угрожала полицейскому ножом еще 1 мая 2016 года. Только сейчас, когда скандал утих, начали предварительное следствие. Очевидна заинтересованность лиц, связанных с экс-прокурором, что девочку покрывают. Я записал обращение к Колокольцеву (Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России. – РС), где сказал, что с полицией в стране явно что-то не так: за уточку задерживают, а за угрозу убийством полицейскому ножом – ничего. Сопоставление подобных новостей хорошо работает. На таких примерах люди лучше понимают глубину проблемы.

– Вы проверяете как-нибудь информацию?

– Я всегда ссылаюсь на новостной ресурс. Сам расследованиями я не занимаюсь. Могу только просто поговорить с людьми, но тогда это будет их мнение. Исхожу из того, что люди не будут мне врать, придумывать какую-то проблему. Для чего им это нужно?

При этом я не пишу без причины, что кто-то плохой. Я всегда рассматриваю конкретные случаи с конкретными персонажами, их должностями, ФИО, показываю фотографии этих людей в видео, ставлю ссылку на новость об этом в СМИ. А огульно говорить, что все у нас в стране плохо, – это не мой уровень, я таким не занимаюсь.

– В обычное средство массовой информации вы пошли бы работать?

– Я бы с радостью пошел работать на наше телевидение. Но при условии, что редакторы не будут мне диктовать, что и как делать. Но это невозможно – мы все это прекрасно понимаем. Поэтому это просто мечта. А в целом хотелось бы работать на большую аудиторию. Только в этом вижу смысл крупных СМИ.

– В итоге сегодня ваш блог – это проявление гражданской позиции или это уже работа?

– Это полноценная работа.

– Когда начинали, на это и рассчитывали?

Я понимаю, что я бы сошел с ума, если бы молчал. Для меня главное – это иметь возможность высказаться

– Нет, тогда я об этом не думал – ни о деньгах, ни о подписчиках. Я делал то, что мне нравилось. Делал для себя. Хотел рассказать людям о том, что происходит в стране. Потому что у нас жуткая аполитичность в России. Да, есть ряд активистов с той и с другой стороны баррикад. Но они в меньшинстве. Большинство же – 56 процентов – не принимали участие на прошедших выборах. Они аполитичны, и они не понимают, что их много и что их голос способен что-то изменить. У них политическая апатия. И мне хотелось зарядить людей на то, чтобы этого не было. Сейчас, собственно, идея блога не изменилась.

Меня часто спрашивают друзья, как я до сих пор не сошел с ума от такого количества негативных новостей, с которыми я работаю каждый день. А я понимаю, что я бы сошел с ума, если бы молчал. Для меня главное – это иметь возможность высказаться. Я уже наработался юристом, когда что-то идет в стол, что-то – к начальству и результата своей работы я особо не видел.

– В чем для вас заключается результат, эффективность?

Интернет – отличный способ это делать. Такие "герои страны" должны быть опознаваемые

– Результат – это когда мне кто-то пишет, что раньше он не интересовался политикой, а теперь стал немного следить. Самый важный результат – это когда удается наказать кого-то по заслугам и посадить за решетку. Как в случае с Марком Коньковым. Я абсолютно уверен, что его удалось посадить в воспитательную колонию во многом благодаря моим усилиям в том числе. Надо рассказывать народу такие истории. Интернет – отличный способ это делать. Такие "герои страны" должны быть опознаваемые. Как, например, новосибирские гопники, которые избивали мальчика за его челку – насильно подстригли и пинали его по лицу ногой. В стране много персонажей, на которых не обращают внимания федеральные СМИ. Это задача ложится на блогеров.

– По-вашему, это обязанность любого популярного блогера освещать такие истории или это все-таки личный выбор каждого?

– Каждый блогер сам решает, какой контент производить. Но я считаю, что изредка нужно рассказывать о каких-то знаковых событиях. Если люди, которые обматывали себя скотчем и кидались непристойными вещами, вдруг начнут рассказывать о социально-политических проблемах, их аудитория не подумает, что они сошли с ума. Она скажет: вау, да ты вырос! Но сегодня очень многие расходуют свой рейтинг и авторитет на абсолютно бесполезные вещи.

– Должен ли при этом блогер стремиться к объективности или выражать личное мнение?

Государство запугивает людей с помощью пропаганды, а тех, кого не удалось запугать – подавляет силовыми методами

– Я не знаю, кто в России придумал миф про объективность. Объективен только бог, если вы в него верите. Я в него верю. Я не считаю себя объективным абсолютно. Когда мне иногда говорят, что я похож на Киселева (Дмитрий Киселев, телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства "Россия сегодня", заместитель генерального директора ВГТРК. – РС) своей фанатичностью, своей прямолинейностью и аргументацией, я отвечаю, что когда у меня будет та же миллионная безропотная аудитория, сидящая перед зомбоящиком и смотрящая Киселева, который в дорогущей студией с кучей операторов получает огромную зарплату из бюджета России, вот тогда вы меня можете упрекать. А пока – идите к черту.

– На антикоррупционные митинги по всей России в конце марта по призыву Алексея Навального вышло по разным данным от 30 до 90 тысяч человек. А смотрят одного только вас почти миллион человек. У фильма Навального "Он вам не Димон" до митингов было около 13 миллионов просмотров. Получается, что аудитория интернета тоже безропотна и аморфна?

Власть делает все, для того, чтобы показать, что интернет – это обитель зла, где можно сесть за неосторожный лайк

– Пользователи интернета трусливы. Их усиленно запугивали, что акция несанкционированная. Хотя гуляния были абсолютно мирные, без оружия. Государство запугивает людей с помощью пропаганды, а тех, кого не удалось запугать – подавляет силовыми методами, и даже визуальными образами людей в броне, в шлемах и с дубинками. Это препятствует тому, чтобы люди не боялись высказывать свою позицию ногами, а не только лайками и репостами. Да даже лайки и репосты для многих – это уже страшно.

– Это мешает протесту развиваться в виртуальной реальности?

– Протест все-таки набирает обороты. Хотя власть делает все, для того, чтобы показать, что интернет – это обитель зла, где можно сесть за неосторожный лайк. Правительство понимает, что они не могут справиться с интернетом, поэтому занимается тем, что нивелируют его как СМИ. И люди считают, что интернет опасен. Это мешает гораздо сильнее, чем омоновцы.

– Вы лично почувствовали, как увеличилось давление со стороны властей?

Они просто сидят и зажимают людей, которые высказывают недовольства громче, чем на кухне с бутылкой водки

– Конечно. Это происходило постепенно. Со мной лично никаких историй не случалось, я всегда даю ссылку на другие СМИ. Но недавно увидел, что на парня завели уголовное дело за то, что он репостнул кадр из фильма, где видна свастика. То есть ты даже в шутку не сможешь применить этот символ. Теперь нужно быть еще осторожнее. Власть не умеет красиво работать и выполнять требования народа. Власть в состоянии только напугать, задавить, пригрозить дубинкой.

И там очень любят говорить: критикуешь – предлагай. Хотя все ведомства, все министерства завалены предложениями экспертов, что делать с положением в стране. А они просто сидят и зажимают людей, которые высказывают недовольства громче, чем на кухне с бутылкой водки, – считает Дмитрий Иванов.

Идея создать общественный Совет из блогеров была еще в 2012 году. Тогда она исходила от другого депутата от ЛДПР Вадима Деньгина. Да и цель была иной – бороться с преступностью в социальных сетях. Сегодня больший интерес для Госдумы представляет молодежь. Помимо блогеров, связаться с ней пробуют и через песни популярных исполнителей. Так, рэпер Птаха записал трек "Свобода 2.017", где под кадры с митинга 26 марта звучат слова "тупо быть левым, потому что ты бедный". Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс выпустила песню "Малыш", где с намеком на то же событие говорится: "Экзамен по истории на двойку написал, но кто-то горы золота и евро обещал". И пока из одних кумиров молодежи делают "агентов Кремля", других, как Руслана Соколовского, осуждают за ловлю покемонов в храме.