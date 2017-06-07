Специально для Крым.Реалии

Русский язык и история остаются важнейшими элементами «гибридной войны» России против Украины. Кремль рассматривает аннексированный полуостров не только как плацдарм для силового давления на Киев, но и как стержневой элемент агрессивной идеологии «русского мира».

В аннексированной Ялте состоялась церемония открытия XI фестиваля «Великое русское слово». Организаторы мероприятия заявили, что оно теперь проводится под патронатом Совета федерации – верхней палаты российского парламента. Формально основной задачей фестиваля остается «развитие» русского языка. На практике основными участниками оказались не ученые-филологи, а крымские «власти», кремлевское начальство и представители российских областей и республик.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко сначала зачитала поздравление от Владимира Путина. Глава российского государства утверждал, что фестиваль «обрел добрые традиции, зарекомендовал себя авторитетной площадкой для профессионального обсуждения вопросов сохранения и развития русского языка, повышения его роли в мировых интеграционных процессах, укрепления общего гуманитарного пространства». Под фразой «интеграционные процессы» кремлевские спичрайтеры, вероятно, понимают оккупацию и аннексию украинских суверенных территорий и постоянные попытки Москвы дестабилизировать соседние государства.

Фестиваль стал одной из вех на пути возвращения Крыма на родину

«Фестиваль долгие годы не только мужественно оберегал великое русское слово, но и стал одной из вех на пути возвращения Крыма на родину», – заявила Матвиенко. Теперь одной из главных задач «Великого русского слова», уверена она, является «привлечение наших соотечественников к налаживанию доверительных, добрососедских отношений между Россией и международным сообществом».

Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов расхвалил кремлевское начальство. По его мнению, только сейчас «Великое русское слово» поднялось на более высокий уровень, потому что сам Путин оправил приветственное письмо, а Матвиенко стала председателем организационного комитета. «Когда руководители государства участвуют в проведении подобных мероприятий, это привлекает большое внимание СМИ, наших соотечественников, повышает возможности нашего фестиваля в части обсуждения конкретных вопросов, которые стоят перед нашей страной. Мы можем выносить на обсуждение на наших дискуссионных площадках вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне», – заявил Аксенов.

​В прежние годы комитетом руководил «спикер» Владимир Константинов – персона, имеющая к филологии весьма отдаленное отношение. Выступая на открытии «Великого русского слова», он напомнил, что фестиваль «сплотил» крымчан и стал идеологической базой для аннексии. Но почивать на лаврах еще рано, полагает «спикер», потому что Россия и Крым окружены врагами, которые якобы пытаются уничтожить русскую культуру. «И сегодня фестиваль не утратил своей актуальности: информационная и культурная война против русского мира продолжается. Россия становится сильным игроком на мировой арене и требует считаться со своими правами – это, конечно, многим не нравится. Русский язык и русская культура также требует защиты от бесцеремонных посягательств и неоправданных заимствований, ведь именно культура и язык – это тот родник, из которого мы черпаем свои духовные ценности и силу», – заявил Константинов.

И сегодня фестиваль не утратил своей актуальности: информационная и культурная война против русского мира продолжается

Открытие фестиваля, невзирая на пафос и культурный контекст, выглядело очередным казенным собранием. Среди приглашенных фигурировали в основном чиновники из областей и республик России. Единственный эпизод, который напрямую касался русской филологии, организаторы сделали максимально политизированным. Речь идет о торжественном поздравлении победителей олимпиады по русскому языку и литературе для крымских школьников – учащихся школ и классов с крымскотатарским и украинским языком обучения. Инициаторами конкурса названы Совет федерации, Российская академия образования и Общество русской словесности.

Фестиваль «Великое русское слово» – политический и пропагандистский проект, который никогда не имел ничего общего с развитием русского языка. Его идейными вдохновителями и зачинателями были нынешний «сенатор» Сергей Цеков и депутат Госдумы Константин Затулин, прославившийся украинофобскими выходками и заявлениями. За годы украинской власти в Крыму фестиваль проходил под лозунгом «сохранения и защиты» русского языка. При этом организаторы толком не могли объяснить, от чего именно страдает «великий и могучий», на котором в Крыму говорит более 90% населения. Русский был основным языком в образовании, медийной сфере, в политической и экономической жизни полуострова.

В Крыму фестиваль проводят с 2007 года. Кремлевские политики и «профессиональные русские» рассматривали его как один из элементов «мягкой силы» – культурного и политического давления на официальный Киев. Формат не предполагал научных дискуссий и конкретных решений. Из года в год «Великое русское слово» начиналось с официоза, затем переходили к театрализованным постановкам по мотивам исторических сюжетов царской России, а завершалось действо выступлениями казачьих фольклорных коллективов и ансамбля Черноморского флота России. Поющие и танцующие моряки в финале обязательно исполняли «патриотическую песню», в которой фигурировали выражения типа «с нами Россия и Бог!».

На конференциях, проводимых в рамках фестиваля, обсуждали все что угодно, но только не вопросы литературы и языкознания: геополитику, отношения Украины с Россией, решения украинского правительства, якобы притеснения русских и участие западных стран в политической жизни Украины. Например, экс-депутат Госдумы, а ныне прокремлевский политический эксперт Сергей Марков, находясь в Крыму, неоднократно заявлял, что «Великое русское слово» – инструмент для защиты крымчан от «насильственной украинизации». Причем под «украинизацией» московские политики имели в виду наличие украинского языка и литературы в школьных программах и трансляцию украинских телеканалов на полуострове.

После аннексии в рамках фестиваля стали проводить в Ливадии еще и «международный форум», посвященный перспективам развития «русского мира» – расширения сферы влияния кремлевских реваншистов. Обсуждаемые вопросы остаются неизменными: значение русского языка в «интеграционных проектах» на постсоветском пространстве, критические выпады в адрес Украины и Запада, «защита» русских в Прибалтике, значение истории Российской империи в современной политике Кремля. Все наукообразные выступления сводились к заявлениям о том, что Россия с трудом «встала с колен», а «подлые» украинцы и американцы пытаются ей навредить.

Юным крымчанам, которые выбрали родной язык, внушают, что изучать русский гораздо почетнее

В конце первого года аннексии Владимир Константинов сообразил, что фестиваль превращается в пустую говорильню. «Второй год наблюдаю некоторую растерянность. При Украине мы использовали «Великое русское слово» как площадку для борьбы, но эта тема утратила актуальность, а новую мы предложить не смогли, и в этом году диалог в Ливадии получился несколько пресным», – отметил «спикер». Сергей Цеков предложил крымскому начальству организовать «мозговой штурм» и придумать новые смыслы для «Великого русского слова». В итоге Валентину Матвиенко сделали главой оргкомитета.

Теперь мероприятие окончательно скатилось на уровень казенного славословия: российские власти расхваливали крымских «начальников», а те, в свою очередь, пели дифирамбы Кремлю и лично Путину, который окунул Крым в «родную гавань». После аннексии «защищать» русский язык уже нет смысла. Теперь фестиваль используется скорее по инерции и для русификации крымских татар и украинцев. Только так можно объяснить идею провести олимпиаду по русскому языку в классах, где дети обучаются на украинском или крымскотатарском. Юным крымчанам, которые выбрали родной язык, внушают, что изучать русский – гораздо почетнее и престижнее.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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