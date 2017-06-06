В Керчи не утихает скандал вокруг главы российского горсовета Ларисы Щербулы. Группа местных депутатов утверждает, что она причастна к коррупционному преступлению, и требует ее отставки. Она эти обвинения игнорирует, а ее оппоненты жалуются на давление со стороны высокопоставленных лиц, связанных с главой горсовета.

История нынешнего конфликта в керченском горсовете началась в июле 2016 года. Тогда российские силовики задержали главу администрации Керчи Сергея Писарева по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Крымские медиа, ссылаясь на собственные источники, в то время сообщали, что обыск в связи с этим делом также провели в кабинете главы городского совета Ларисы Щербулы. Поползли слухи, что ее тоже задержали, но позже она заявила, что ее допрашивали как свидетеля.

В Керчи Ларису Щербулу считают ставленницей главы подконтрольного России крымского парламента Владимира Константинова. Долгое время она работала в принадлежащей ему строительной компании «Консоль».

В июле 2016-го Писарева арестовали, а участие в его уголовном деле главы горсовета забылось. Но год спустя над главой керченской администрации начался суд, и фамилия Щербулы там снова всплыла.

История конфликта

25 июня на очередной сессии горсовета депутат Андрей Круглов обратился к коллегам с заявлением о том, что их председатель нарушила антикоррупционное законодательство. Он зачитал представление Следственного комитета России, в котором говорится, что Лариса Щербула была в курсе незаконных действий Сергея Писарева, когда тот вымогал взятку у местного предпринимателя. В документе Следкома говорилось, что этот бизнесмен обращался к Щербуле с просьбой снизить размер денежного вознаграждения. Та, по данным следствия, предложила бизнесмену решать этот вопрос с Писаревым.

В представлении Следкома говорилось, что Щербула не привлекалась к уголовной ответственности, поскольку добровольно отказалась от участия в коррупционном деянии. Однако, по версии Следкома, она нарушила российский закон «О противодействии коррупции» – поскольку не доложила о готовящейся даче взятки. В связи с этим Следком предложил горсовету Керчи обсудить на сессии деяния Щербулы и рассмотреть вопрос привлечения ее к ответственности.

Когда депутат Андрей Круглов зачитал это представление на сессии, это вызвало бурную реакцию его коллег. Некоторые депутаты призвали создать рабочую группу по вопросу главы горсовета и отстранить ее от занимаемой должности. Сама Щербула в этот момент отсутствовала – заседание вел ее заместитель Николай Гусаков. Он заявил, что в зале нет единого мнения по вопросу, и закрыл сессию, несмотря на протесты в зале.

На следующий день, 26 июня, депутаты из числа несогласных провели собрание комиссии по вопросам регламента и депутатской этики. На нем они приняли решение о необходимости отправить Ларису Щербулу в отставку.

В эти же дни в интернете появилась аудиозапись, на которой якобы зафиксирован разговор между Ларисой Щербулой и предпринимателем, давшим взятку экс-главе керченской администрации Сергею Писареву.

На записи мужской голос говорит собеседнице, что «Сергей Николаевич без нее не примет решение о скидке по обозначенной сумме». Женский голос сообщает, что больше «не принимает решений по всему, что связано с этим», поскольку она «предана своему шефу». О чем именно идет разговор на записи – не понятно.

Кнут и пряник для депутатов

С того момента, когда разгорелся скандал с участием Щербулы, прошло почти две недели. Но конфликт до сих пор находится в активной фазе. Глава горсовета за это время ни разу не прокомментировала ситуацию. Она как ни в чем не бывало продолжает выполнять свои обязанности.

Ряд депутатов, в свою очередь, продолжают добиваться ее отставки. Они направили обращения первым лицам Крыма, а также в российские силовые органы. Ответ получили пока что только из прокуратуры. В документе, подписанном заместителем прокурора Керчи, говорится, что депутаты имеют право проголосовать за прекращение полномочий председателя горсовета в случае нарушения им антикоррупционного законодательства.

29 мая группа из десяти депутатов подала в канцелярию проект решения «Об удалении председателя Керченского городского совета в отставку». Теперь его авторы ждут сессии, на которую поставят этот вопрос.

Депутат Андрей Круглов тем временем заявляет, что на его коллег, которые выступают против Щербулы, оказывают давление. По его словам, депутатам, которые руководят керченскими филиалами крымских предприятий, поступают звонки от симферопольского начальства с требованием не вступать в конфликт с главой горсовета.

Руководители наших депутатов звонят и говорят: делайте, как она сказала, не вступайте ни в какие дебаты

«На территории города-героя Керчь есть подразделения предприятий, которые замыкаются конкретно на столице, то есть конкретно на Симферополь. По просьбе, как говорят, нашего председателя горсовета, руководители наших депутатов из Симферополя им звонят и говорят: делайте, как она сказала, не вступайте ни в какие дебаты», – сказал Андрей Круглов в комментарии для Крым.Реалии.

Также, по его словам, люди Щербулы давят на двух депутатов, родственник которых сейчас находится в СИЗО.

«Они не могут голосовать, так как говорят, что председатель горсовета курирует вопрос их отца, и якобы она всячески помогает выйти из под стражи», – сказал Круглов.

Он не назвал имен эти депутатов, но судя по всему, речь идет о Николае Дубинине и Алексее Волкове – зяте и сыне депутата Владимира Волкова.

По словам Круглова, если членов фракции «Единой России» запугивают, то по отношению к членам КПРФ люди Щербулы используют «метод пряника». Их якобы приглашают на встречи с высокопоставленными чиновниками и обещают оказывать всяческое содействие депутатской работе взамен на лояльность к нынешней главе горсовета.

Ревизор из Госдумы

Разбираться с ситуацией в горсовете отправился депутат Госдумы, избранный от Керченского округа, Константин Бахарев. Он утверждает, что встретился с обеими сторонами конфликта – с Ларисой Щербулой и с депутатами, которые против нее выступают. По итогу Бахарев заявил, что, по его мнению, для отставки главы горсовета Керчи нет оснований.

«В данный момент оснований для отставки я не вижу. А исчерпывающий перечень таких оснований указан в законодательстве. Соответственно, надо действовать строго в рамках законодательства. Именно это я имею ввиду, когда говорю, что любым политическим оценкам – а некоторые депутаты сегодня позволяют себе политические оценки – обязательно должна предшествовать правовая», – сказал Бахарев в комментарии для Крым.Реалии.

Он добавил, что, по его мнению, вопрос об отставке Щербулы можно ставить только после того, как пройдет суд по делу экс-главы российской администрации Керчи Сергея Писарева. Бахарев также заявил, что не против того, чтобы керченские депутаты создали комиссию по вопросу главы горсовета.

Я не занимаю чью-то сторону в этом конфликте, я занимаю сторону избирателей

«Я ни в коей мере не против инициативы тех депутатов, которые предложили создать депутатскую комиссию для того, чтобы оценить этическую составляющую действий председателя городского совета – не правовую, а этическую. Я не занимаю чью-то сторону в этом конфликте, я занимаю сторону избирателей», – сказал Бахарев.

Очередное судебное заседание по делу экс-главы администрации Керчи Сергея Писарева назначили на 7 июня. Ларису Щербулу вызвали на него в качестве свидетеля обвинения. Ее допрос может прояснить ситуацию с тем, причастна ли она к коррупционным деяниям. Но среди депутатского корпуса ходят разговоры о том, что глава горсовета может уйти на больничный и не явиться на заседание.