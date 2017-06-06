Круизный теплоход «Генерал Ватутин», который 1 июня вышел из Киева, днем 6 июня оказался в Керченском проливе, в акватории аннексированного Крыма. Как следует из данных веб-сервиса определения расположения морских судов MarineTraffic, судно направляется в российский порт Ростов. Накануне украинские СМИ сообщили, что теплоход должен был везти туристов в Одессу, но вместо этого по неизвестным причинам отправился в сторону крымского полуострова.

В круизной компании «Червона рута» заявляют, что теплоход не имеет отношения к этой компании, несмотря на то, что на сайте этой организации по состоянию на 14 часов вторника была предоставлена информация о теплоходе и ближайшем «горящем туре» «Генерала Ватутина» из Киева в Одессу.

Теплоход с 2013 года не имеет к компании никакого отношения, заявил Крым.Реалии представитель компании «Червона рута» Игорь Андреев. На вопрос о том, почему на сайте компании указана информация о «Генерале Ватутине», он ответил, что информация на сайте не обновлялась несколько лет.

Генеральный директор круизной компании «Червона рута» Юрий Соколов сообщил Крым.Реалии, что украинские СМИ оперировали изначально неверной информацией, поскольку, по его словам, теплоход направился в российский порт не из украинского Измаила, а из молдавского порта, где произошла смена собственника судна и смена флага на нем.

Новый хозяин, которого мы вообще не знаем, дал команду идти на Ростов

«Теплоход 25 числа вышел из Киева, пошел в Херсон, с 29 по 31 стоял в Херсоне, оформлялся, потом пошел в Измаил, сменил флаг, спустили украинский, специально сняли с (учета – КР) в украинском реестре, на выходе поменялся хозяин в Измаиле, хозяин поднял флаг Белиз, и под белизским флагом судно отправилось в славный молдавский порт Джурджулешты. Туда приехал новый хозяин, и теплоход там был переоформлен на новую компанию. И новый хозяин, которого мы вообще не знаем, дал команду идти на Ростов», – рассказал Юрий Соколов.

Он отметил, что о новом владельце теплохода ему ничего не известно. Также Соколов опроверг сообщения украинских СМИ о том, что на борту теплохода были пассажиры.

«Никаких туристов, ничего, никакого нарушения… Я говорил с прокуратурой, с береговой охраной, со всеми… Все уже разобрались. Все оформлялось через пограничные органы, органы портнадзора, через таможню, все оформлялось в Измаиле. Это все, что я могу сказать по этому поводу», – сказал генеральный директор круизной компании «Червоной рута».

В то же время, на сайте MarineTraffic, который отслеживает суда и публикует их местонахождение на карте в реальном времени, сообщается, что «Генерал Ватутин» следует в порт Ростов из украинского порта «Измаил», никаких упоминаний о молдавском порте на Дунае на момент 15.00 вторника на сайте нет. Комментируя этот факт Юрий Соколов высказал предположение, что сайт не успевает обновлять информацию.

Он подчеркнул, что теплоход изначально «не был собственностью Украины, а принадлежал кипрской компании, которая завела теплоход в 2002 году на территорию Украины как инвестицию». По словам Соколова, с 2013 года теплоход не эксплуатировался, и в 2017 году было принято решение «вывести теплоход, как инвестицию, с территории Украины и передать следующему собственнику».

Гендиректор компании добавил, что компания «Червона рута» выступала в качестве фрахтователя, а не владельца этого теплохода.

Фактический владелец – кипрская компания. Мы его арендовали до 2013 года

«Мы оперировали им (теплоходом – КР): нанимали команду, закупали топливо, заказывали порты, ремонтировали теплоход... Но фактический владелец – кипрская компания, которая своей «дочке» в Украине передала теплоход. А потом мы его взяли в аренду в 2002 году, и до 2013 года мы его арендовали», – подчеркнул Соколов.

На сайте компании «Червона рута» по состоянию на 16 часов информация о теплоходе «Генерал Ватутин» отсутствует, нет его и в разделе «горящие круизы». В то же время, сообщение о туре «Киев-Одесса» на теплоходе «Генерал Ватутин» есть на сайте Grouptravel, здесь указывается, что теплоход находится в круизе с 1 по 12 июня, согласно маршруту круиза, 6 июня теплоход должен находиться в Одессе. В Grouptravel Крым.Реалии сообщили, что не знают, были ли на борту теплохода пассажиры.

В Госпогранслужбе Украины Крым.Реалии отметили, что судно покинуло Украину в соответствии с требованиями закона, и не имело пассажиров на борту.

На сайте «Думская» 6 июня появилась информация о том, что украинский круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» по неизвестным причинам изменил курс и отправился к южному берегу аннексированного Крыма вместо того, чтобы зайти в порт Одессы.