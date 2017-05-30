После аннексии в крымских портах остался ряд торговых, пассажирских и грузовых судов, принадлежащих украинским ведомствам. Прокуратура Одесской области заявляет, что установила подозреваемого в захвате в 2014 году морского плавучего крана «Черноморец-27», который находится на балансе «Администрации морских портов Украины». Что это за объект и сколько еще судов «национализировали» нынешние власти полуострова, выясняли Крым.Реалии.

«Национализацию» плавкрана «Черноморец-27» в прокуратуре Одесской области квалифицировали по части 2 статьи 278 Уголовного кодекса Украины (угон или захват морского или речного судна по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

В захвате плавкрана подозревают экс-главу государственного предприятия «Ялтинский морской торговый порт».

«Группа вооруженных лиц потребовала покинуть судно»

Следствие установило, что в 2014 году по указанию бывшего руководителя Ялтинского морпорта на баланс предприятия незаконно был принят самоходный плавкран «Черноморец-27» с портом прописки в городе Южный Одесской области. На момент российской аннексии Крыма плавсредство находилось в Ялте. «Само плавсредство, пришвартованное в порту Ялты, заблокировали буксиром, что сделало невозможным его движение, а всю команду, угрожая расправой заставили сойти на берег», – говорится в сообщении прокуратуры Одесской области.

По словам прокурора области Олега Жученко, экипаж «Черноморца-27» пытался оказывать сопротивление, но в итоге был вынужден выполнить требования захватчиков.

«По приказу тогдашнего руководители морпорта «Ялта», группа вооруженных лиц зашла на буксир и потребовала от экипажа покинуть судно и передать его оккупантам. Экипаж сначала не поддался командам и оказал жесткое сопротивление. Однако вынуждены были отступить после угроз призвать на борт «самооборону Крыма». Соответственно, в дальнейшем судно незаконно поставили на баланс в реестр ялтинского порта уже оккупированного Крыма», – рассказал он.

Бывший директор морпорта затем обратился в суд подконтрольный России Хозяйственный суд Крыма с иском о признании права собственности Ялтинского порта права собственности на это судно.

Этими действиями, по данным украинского следствия, Украине нанесен ущерб в размере 11 миллионов гривен. В такую сумму оценен плавкран «Черноморец-27».

Прокуратура Одесской области получила постановление суда о задержании экс-начальника ялтинского порта для применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемого объявили в розыск.

О ком именно идет речь, сказать сложно – его имя в прокуратуре не уточняют. Начиная с 2013 года в Ялтинском морпорту один за другим сменялись руководители. В 2013 году госпредприятием руководил Александр Котовский, которого называли ставленником старшего сына беглого президента Украины Виктора Януковича – Александра Януковича. Позже Котовский ушел на повышение, а портом стал руководить его заместитель Андрей Орлов. По данным реестра предприятий и организаций Украины, с декабря 2013 года директором порта назначен Вадим Ткаченко.

После российской аннексии Крыма порт возглавил Дмитрий Петров, ранее работавший в Ростовской области соседней России. Впоследствии российская ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса России (злоупотребление полномочиями). По версии российского следствия, действия Петрова привели к недополучению портом почти 6,5 миллионов рублей дохода от сдачи теплохода «Петр Лидов» во фрахт. О дальнейшей судьбе директора порта в местных СМИ не сообщается.



Где «Черноморец-27»?

Судьба украинского плавучего крана «Черноморец-27» также не до конца понятна. По данным Министерства инфраструктуры Украины, плавкран был построен в 1980 году в Севастополе. Его вес составляет более 1 тысячи тонн, длина – 38 метров, ширина – 20 метров, водоизмещение – 974 тонны. Он предназначен для погрузки-разгрузки судов, работ по углублению дна, строительных работ и прочего.

Классификационные документы, выданные «Черноморцу-27» еще до российской аннексии Крыма, действительны до 2018 года. Хотя в российских базах он уже обозначен как российское плавсредство.

В то же время, в международной базе этот плавкран значится как украинское судно. Правда, с пропиской в Ильичевске, а не в Южном, как сообщает прокуратура Одесской области.

Место нахождения плавкрана сейчас не известно. В ялтинском порту мы его не обнаружили. В международной базе MarineTraffic, фиксирующей передвижения судов, последние данные о месте нахождения плавкрана датированы 2015 годом. Тогда он находился не в Ялте, а в порту «Керчь».

Затерянные в Крыму

«Черноморец-27» – не единственное украинское судно, которое присвоили подконтрольные России крымские власти. В распоряжении Крым.Реалии оказался список арендованных украинских судов, которые во время аннексии полуострова находились в крымских портах. В перечне – более трех десятков судов, предназначенных для торговых, пассажирских и грузовых целей, а также суда спецназначения и обслуживающего флота. Их задействовали в обслуживании уже подконтрольных России крымских портов.

Наибольшее количество таких судов располагались в порту «Керчь». Здесь «национализировали» пассажирское судно «Аргус» 1977 года постройки, четыре буксира – «Бриз», «Сирена», «Айдар» и «Сокол», четыре баржи, два водолазных и два лоцманских судна, плавучий кран «ПК-80», сборщик льяльных «Сборщик-311», нефтемусоросборщик «МНМС-46» и наливное судно «Акватрейдер».

В порту «Севастополь» оставались девять судов: два разъездных судна (предназначены для перевозки не более 12 пассажиров) «УКЛ 0030К» и «СВУ 0064К», три нефтемусоросборщика и сборник льяльных вод (загрязненных нефтепродуктами) «ПС-379», одно лоцманское судно «Лоцман», пассажирское судно «Тамань» и судно спецназначения «Кристальный» – служебный катер порта.

В порту «Феодосия» в 2014 году находились три украинских судна: нефтемусоросборщик «МНМС-46», сборщик льяльных вод «ПС-386» и пожарное судно «Уверенный».

В ялтинском порту кроме «Чермонорца-27» оставались украинское служебное судно «Чайка» и нефтемусоросборщик «МНМС-83».

Также в крымских портах находились пять лоцманских судов, ранее арендованных у «Администрации морских портов Украины»: «Проворный», «Алмаз», «Морской-2», «ЛК-102» и «ЛК-88». В базе MarineTraffic местом нахождения этих судов значатся порты Феодосии и Керчи. Но последняя информация о них тоже датирована 2015 годом. Где эти суда теперь и в каких целях используются – достоверно не известно.