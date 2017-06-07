С каждым годом вскрываются новые нелицеприятные факты о «героях» «крымской весны» 2014-го. У тех, кто искренне верил «команде победителей», грехи ее представителей вызывают смесь негодования и разочарования.

Крымский общественник и блогер Александр Талипов в свое время работал помощником первого вице-премьера назначенного Москвой правительства Крыма Михаила Шеремета. Теперь он увлеченно идет по следу своего бывшего шефа, подозревая его в совершении коррупционных деяний. Этой теме Талипов посвятил целую серию постов в Фейсбуке.

Владимир Мануйлов

Учитывая менталитет, все логично...ОПГ победителей экспроприировало землю у ОПГ македонцев

Инзилия Сейфуль-Мулюкова

Грабь награбленное или кому в Крыму жить хорошо!

Жан Запрута

Это говорит, что "команда победителей" еще при Украине была в курсе всех махинаций, но молчала, думаю не бесплатно

Геннадий Лисов

Банда победителей

Александр Басов

Они же победители, а им, согласно, традициям войны, разрешено грабить побежденных

Павел Баранов

Страшно представить сколько таких решений по всему ЮБК вынесено то, не говоря о всей Республике...

Александр Басов

И эти херои нам рассказывают о патриотизме и необходимости родину-маму любить)))

Ирина Труфанова

Ну как же так? Справедливые вы наши? Значит для людей запреты и моратории, а для избранных "слуг народных" зеленая улица? Чем вы все отличаетесь от [украинских] донецких дерибанщиков? Те хоть и жрали в одно рыло, но людей не трогали!!!! А вы все делаете видимость наведения порядка в Крыму путем сноса каких то гаражей-самостроев, не даете людям дооформить то, на что они имеют право! Вы народ отправляете в суды! А сами, под одеялом себя любимых не обижаете! Да вы просто нелюди! Самое время всем составом уйти в отставку! Позорники.....

Олег Ельцов

Ничего страшного, соберут бабок в кокошниках на площади в очередной раз –​ будут петь русские народные. Все у нас в порядке!!!! Ла-ла-ла!!!

Во всей этой истории комментаторов больше всего поражает цинизм, с которым «команда победителей» поделила между собой земли в то время, когда рядовые «крымнаши» еще бегали с российскими флагами и только готовились к «референдуму».

Екатерина Казаченко

И пока "герои" активно обороняли Крым за спиной у зеленых человечков за 4 дня до Референдума, жены, тещи, мамы и прочие родственники стояли в очередь за земельным участком у моря. Не мужей и сыновей ждали с поля боя, а земельку получали, ага.

На всякий случай –​ это был сарказм…

Почему же Ветеранам ВОВ, поливавшим своей кровью нашу землю таких бонусов не досталось? Или они не достаточно героичными были по сравнению вот с этими персонажами?

Тошнит уже от этого…

Наталья Кириченко

Молодцы! Успели хапнуть под шумок в мутное время. А сколько еще не вылезло на свет Божий

Ксения Литовкина

Поэтому все решения горсоветов украинских времен исчезли с сайтов, хотя эти правовые акты действующие

Сергей Дудченко

Вот они патриоты Крыма. Жулики и воры с депутатскими корочками, призывающие крымчан жить на копеечную зарплату и радоваться их успехам в деле грабежа региона

Екатерина Горелкина

Как по мне –​ сейчас их руками распаевали а потом все равно Москва у них все отберет, нужно ж как-то более менее законно все распаевать –​ они сделали свою грязную работу –​ сейчас придет другая власть –​ все отберут. Заставят переписать на кого нужно и все

Lyudmyla Zelenina

Ни один садоводческий кооператив не оформил землю, людям массово лепят отказы по надуманным поводам, талончик в Госрегистр достать невозможно для подачи документов.... а у них уже ВСЕ оформлено!!! Цинизм всего этого просто поражает.

Дмитрий Поникар

...Получается, что, те кто является сегодня лицами Крымской весны, которую мы поддерживали так трепетно и с таким воодушевлением, просто защищали свои меркантильные интересы, причем видя перспективы дальнейшего "своего" развития, а мы были и остаемся, сегодня, для них, как инструмент для достижения своих целей

Арсен Нагибов

Одни жулики поменялись местами с другими жуликами.

Жители Крыма как не имели так и не будут иметь ничего

Александр Юрьев

14 марта 2014 года... Цинизм полный...

владимир приходной

И кого же мы "побеждали в 2014-м?

Ludvika Papadopoulou

Себя дураками сделали, своими руками

Алекс Акула

...Если бы не Шеремет, то на этих участках были бы солдаты НАТО))))

Комментаторы не питают особых надежд на то, что нынешняя крымская власть начнет сама себя бить по рукам.

Анатолий Филатов

...Беспредел, который не хотят замечать в управлении делами Президента РФ. Поэтому письма туда писать бесполезно. Кремль безучастен или потворствует. Как-то реагируют в Генеральной прокуратуре и СК РФ, но как-то вяло... Вспомнил фразу последнего председателя Государственного совета Российской империи И.Г. Щегловитова: "Паралитики власти слабо, нерешительно, как-то нехотя, борются с эпилептиками революции". Отсюда перефразирую –​ Паралитики власти слабо, нерешительно, как-то нехотя, борются с эпилептиками коррупции. От такая печалька

Ludvika Papadopoulou

Депутат ГД –​ это вор в законе на сегодняшний день (

Станислав Яценко

Никто не будет разбираться!!!

Там же на откуп участков много!!! Всем, имеющим отношение к "разбирательствам", хватит, чтобы "правильно" разобрались!!!

Vladimir Bobyr

Бесполезно это все. Аксенов и его ближайшая компания НЕПОДСУДНЫ. Если на них будут заведены дела, они такого могут рассказать о "Крымской весне", что Россия будет до скончания веков под санкциями. И они это прекрасно знают. И Кремль это знает. Вопрос только в совести этих людей. Прокуратура, ФСБ ничего не сделают и делать попросту не будут. Это вопрос государственной безопасности

Владимир Гарначук

Надо провести митинг в поддержку Президента. Это точно поможет