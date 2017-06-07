С каждым годом вскрываются новые нелицеприятные факты о «героях» «крымской весны» 2014-го. У тех, кто искренне верил «команде победителей», грехи ее представителей вызывают смесь негодования и разочарования.
Крымский общественник и блогер Александр Талипов в свое время работал помощником первого вице-премьера назначенного Москвой правительства Крыма Михаила Шеремета. Теперь он увлеченно идет по следу своего бывшего шефа, подозревая его в совершении коррупционных деяний. Этой теме Талипов посвятил целую серию постов в Фейсбуке.
Учитывая менталитет, все логично...ОПГ победителей экспроприировало землю у ОПГ македонцев
Грабь награбленное или кому в Крыму жить хорошо!
Это говорит, что "команда победителей" еще при Украине была в курсе всех махинаций, но молчала, думаю не бесплатно
Банда победителей
Они же победители, а им, согласно, традициям войны, разрешено грабить побежденных
Страшно представить сколько таких решений по всему ЮБК вынесено то, не говоря о всей Республике...
И эти херои нам рассказывают о патриотизме и необходимости родину-маму любить)))
Ну как же так? Справедливые вы наши? Значит для людей запреты и моратории, а для избранных "слуг народных" зеленая улица? Чем вы все отличаетесь от [украинских] донецких дерибанщиков? Те хоть и жрали в одно рыло, но людей не трогали!!!! А вы все делаете видимость наведения порядка в Крыму путем сноса каких то гаражей-самостроев, не даете людям дооформить то, на что они имеют право! Вы народ отправляете в суды! А сами, под одеялом себя любимых не обижаете! Да вы просто нелюди! Самое время всем составом уйти в отставку! Позорники.....
Ничего страшного, соберут бабок в кокошниках на площади в очередной раз – будут петь русские народные. Все у нас в порядке!!!! Ла-ла-ла!!!
Во всей этой истории комментаторов больше всего поражает цинизм, с которым «команда победителей» поделила между собой земли в то время, когда рядовые «крымнаши» еще бегали с российскими флагами и только готовились к «референдуму».
И пока "герои" активно обороняли Крым за спиной у зеленых человечков за 4 дня до Референдума, жены, тещи, мамы и прочие родственники стояли в очередь за земельным участком у моря. Не мужей и сыновей ждали с поля боя, а земельку получали, ага.
На всякий случай – это был сарказм…
Почему же Ветеранам ВОВ, поливавшим своей кровью нашу землю таких бонусов не досталось? Или они не достаточно героичными были по сравнению вот с этими персонажами?
Тошнит уже от этого…
Молодцы! Успели хапнуть под шумок в мутное время. А сколько еще не вылезло на свет Божий
Поэтому все решения горсоветов украинских времен исчезли с сайтов, хотя эти правовые акты действующие
Вот они патриоты Крыма. Жулики и воры с депутатскими корочками, призывающие крымчан жить на копеечную зарплату и радоваться их успехам в деле грабежа региона
Как по мне – сейчас их руками распаевали а потом все равно Москва у них все отберет, нужно ж как-то более менее законно все распаевать – они сделали свою грязную работу – сейчас придет другая власть – все отберут. Заставят переписать на кого нужно и все
Ни один садоводческий кооператив не оформил землю, людям массово лепят отказы по надуманным поводам, талончик в Госрегистр достать невозможно для подачи документов.... а у них уже ВСЕ оформлено!!! Цинизм всего этого просто поражает.
...Получается, что, те кто является сегодня лицами Крымской весны, которую мы поддерживали так трепетно и с таким воодушевлением, просто защищали свои меркантильные интересы, причем видя перспективы дальнейшего "своего" развития, а мы были и остаемся, сегодня, для них, как инструмент для достижения своих целей
Одни жулики поменялись местами с другими жуликами.
Жители Крыма как не имели так и не будут иметь ничего
14 марта 2014 года... Цинизм полный...
И кого же мы "побеждали в 2014-м?
Себя дураками сделали, своими руками
...Если бы не Шеремет, то на этих участках были бы солдаты НАТО))))
Комментаторы не питают особых надежд на то, что нынешняя крымская власть начнет сама себя бить по рукам.
...Беспредел, который не хотят замечать в управлении делами Президента РФ. Поэтому письма туда писать бесполезно. Кремль безучастен или потворствует. Как-то реагируют в Генеральной прокуратуре и СК РФ, но как-то вяло... Вспомнил фразу последнего председателя Государственного совета Российской империи И.Г. Щегловитова: "Паралитики власти слабо, нерешительно, как-то нехотя, борются с эпилептиками революции". Отсюда перефразирую – Паралитики власти слабо, нерешительно, как-то нехотя, борются с эпилептиками коррупции. От такая печалька
Депутат ГД – это вор в законе на сегодняшний день (
Никто не будет разбираться!!!
Там же на откуп участков много!!! Всем, имеющим отношение к "разбирательствам", хватит, чтобы "правильно" разобрались!!!
Бесполезно это все. Аксенов и его ближайшая компания НЕПОДСУДНЫ. Если на них будут заведены дела, они такого могут рассказать о "Крымской весне", что Россия будет до скончания веков под санкциями. И они это прекрасно знают. И Кремль это знает. Вопрос только в совести этих людей. Прокуратура, ФСБ ничего не сделают и делать попросту не будут. Это вопрос государственной безопасности
Надо провести митинг в поддержку Президента. Это точно поможет
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