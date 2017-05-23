Возмущенный разум крымчан

За прошедшие со времен аннексии Крыма Россией три года со многими жителями полуострова происходят прямо-таки удивительные метаморфозы. Примерно так: эйфория, недоумение, разочарование, недовольство, возмущение…

Сразу скажу, что речь сейчас идет не о крымских татарах, они как раз последовательны в своей позиции, и политика Меджлиса для большинства из них, как и прежде, играет руководящую роль. Речь о другой части крымчан.

Весной 2014 года, чего греха таить, многих в Крыму охватила эйфория. Вернулись в «родную гавань», получили зарплаты и пенсии повыше. Но, как говорится, не прошло и полгода, как повышенные зарплаты бюджетников и пенсии стали терять свой вес на фоне беспрецедентной со времен 90-х инфляции рубля. Вдобавок еще и цены на полуострове быстро подскочили до уровня московских. Тут эйфория вместе с недолгим материальным достатком и сошла на нет.

Наивные, наивные крымчане. Терпеть вам «команду победителей», пока мировое сообщество не восстановит легитимный статус Крыма

Следующий факт, который озадачил крымчан, – это все те же лица во власти, что и при режиме Януковича. Помню, как все ожидали, что, мол, «команду победителей» после выборов осенью 2014 года поменяют на новые лица. Но не тут-то было. Прошли выборы, «команда победителей» раздала мандаты своим людям, главное достоинство которых – преданность Константинову, Аксенову и Цекову. Впрочем, они втроем и составляли список будущих депутатов. Потом крымчане ждали, что «команду победителей» уберут после выборов в Госдуму осенью 2016 года. И опять мимо. Опять «команда победителей» отобрала верных и «ручных» людей и отправила их в Думу. Впереди выборы президента России и опять крымчане тешат себя надеждами, что после выборов «команду победителей» отправят в отставку. Наивные, наивные крымчане. Терпеть вам ее, пока мировое сообщество не восстановит легитимный статус Крыма.

Но не все готовы ждать и терпеть. Все больше возмущений слышится уже не только на кухнях, но и в соцсетях, и чувствуется, что начинает «кипеть разум возмущенный» уже не у единиц. Люди перестают довольствоваться тихим ропотом. Все больше становится готовых выходить на улицы.

Первопроходцами в этом стали казачий атаман Сергей Акимов и российский общественник Илья Большедворов. Они продемонстрировали, что уличные акции проводить можно и нужно. Особо прогремела их акция с говорящим названием «Обманутый Крым». Лучше и не скажешь. И пусть их забирали в полицию, судили, но они создали прецедент.

Люди перестают довольствоваться тихим ропотом. Все больше становится готовых выходить на улицы

Удивительно, но в «ватном» Крыму появились и те, кто осмелился открыто выйти на акции по призыву российской оппозиции. Активисты Алексей Ефремов и Дмитрий Кисиев также стали теми, кто повел за собой людей на улицы. Этих ребят режим решил приструнить посерьезней. Они получили штрафы и административные сроки. Но не сдались.

И вот эстафета подхвачена. Только в конце мая в Крыму активисты готовы провести два митинга против беспредела властей.

По информации журналиста Сергея Сардыко, 22 мая ялтинские активисты подали заявку на пикетирование администрации Ялты по случаю Дня предпринимателя. Люди планируют собраться на площади Советской с целью «обсудить общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Ялте, выразить протест против сокращения в Ялте рабочих мест, протест против уничтожения малого и среднего бизнеса, протест против действий должностных лиц администрации города Ялты, саботирующих создание условий для развития предпринимательства в Ялте, недоверие главе администрации города Ялты Ростенко А.О. за невыполнение должностных обязанностей и обещаний, протест против многочисленных бездарных управленческих решений городских властей, принимаемых без общественных слушаний и учета мнения жителей Ялты».

Когда люди начинают выходить с протестами на улицы – вот этого режим боится, очень боится

27 мая митинг собираются провести активисты Севастополя. Вот что по этому поводу сообщает общественник Ленур Усманов: «Правительство Севастополя устраивает земельный геноцид и собирается снести наши дома! Правительство идет против воли народа, мы примем участие в митинге и выразим недоверие исполнительной власти! Наш девиз: отстояли Севастополь, отстоим и свои дома! Один за всех и все за одного!».

Как видим, оба митинга направлены против действий властей. Режим не пугают разговоры на кухне, его не пугает возмущение в соцсетях, а вот когда люди начинают выходить с протестами на улицы – вот этого режим боится, очень боится. И именно это начинает происходить все явственнее в Крыму.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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