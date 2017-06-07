Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Украина играет меж двух огней», – полагает польское издание Forsal. «Утрата Крыма стала наиболее болезненной с геополитической и военной точки зрения. Именно благодаря базе Черноморского флота в Севастополе России удалось относительно быстро победить в 2008 году Грузию. Полуостров также играет существенную роль в российских операциях на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Нельзя недооценивать расположение базы и в контексте растущей нестабильности на Балканах. В Крыму процветал туристический бизнес: в 2014 году, до конфликта, на полуостров приехало около шести миллионов человек, 25% из которых составляли граждане Российской Федерации. Главное сокровище Крыма, как сообщал канал «Russia Today», спрятано в Черном море к югу от полуострова – это месторождения газа, потенциал которых оценивается в 7 миллионов тонн ежегодной добычи. Компании «ExxonMobil» и «Shell» заключили предварительное соглашение с украинскими властями на тему глубоководных бурений, стоимость этого договора оценивается в 1 миллиард долларов. Единственной проблемой остается то, что сейчас киевское руководство не имеет доступа к месторождению».

«Бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ: Протесты Путина по поводу вмешательства в выборы звучали подобно тому, как он говорил о Крыме», – цитирует Джона Маклафлина американское издание Washington Examiner. «Бывший заместитель директора ЦРУ Джон Маклафлин заявил в понедельник, что реакция Владимира Путина на обвинения в российском вмешательстве в выборы в США аналогична его первой реакции, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году. «Я думаю, что слова Путина очень похожи на те, что он сказал, когда они вторглись в Крым. Если вы помните, его первоначальная реакция была: нет, это не россияне, это патриоты – это кто-то еще, даже не в маркированной униформе», – сказал Маклафлин. Российская аннексия украинской территории Крыма началась, когда российские войска оккупировали ключевые части региона. Россия вначале отрицала наличие военного присутствия в Украине. В интервью с Мегин Келли, которое было опубликовано в воскресенье на NBC News, Путин переложил вину за вмешательство в выборы в 2016 году на источники за пределами России».

«Россия прекратила взносы в Совет Европы», – сообщает немецкое издание Zeit. «Россия временно прекратила свои взносы в Совет Европы. Она не будет передавать дополнительные одиннадцать миллионов евро в Страсбург, сказал председатель парламента России Вячеслав Володин, передает информационное агентство «Интерфакс». Так буквально сказал Володин: «Мы заморозили переводы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже объявили об этих планах. Россия была исключена из голосования в Ассамблее после аннексии украинского полуострова Крым в апреле 2014 года. Делегация России больше не принимает участие в заседаниях с тех пор. Россия является членом Совета Европы, который не является учреждением ЕС, с 1996 года».

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«Страны ЕС согласились продлить санкции против Крыма», – информирует ливанское издание Аddiyar. «Постоянные делегаты государств-членов Европейского Союза во вторник утвердили продление санкций против Крыма, официальное решение об этом планируется выпустить 19 июня. Источник в Совете ЕС сообщил «Спутнику»: «Постоянные делегаты приняли сегодня решение о продлении санкций на следующий год без изменений. Если ничего не произойдет, Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании (19 июня)». Источник отметил, что министры иностранных дел стран Европейского Союза продлили санкции без обсуждения».

Издание называет аннексию Крыма «возвращением в Россию».