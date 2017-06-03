Аннексия Крыма и мировая «гибридная война»

Специально для Крым.Реалии

Аннексия украинского Крыма положила начало открытой политической войне Кремля против Запада. Через три года после захвата украинских территорий все больше интеллектуалов в Европе осознают, что в республике кремлевские чекисты отточили свои методы захвата чужих территорий. Мировая «гибридная война» началась в Крыму. Там же она должна и закончиться.

Директор Фонда демократии в Восточной Европе Ирена Лесота в статье для издания «Rzeczpospolita» отметила, что агрессия Кремля в Сирии и на Донбассе не должна отвлекать мировое сообщество от основного политического сюжета – аннексии Крыма. Она уверена, что российские власти повторяют политику большевиков столетней давности. Коммунисты захватили кавказские республики, установили контроль над Центральной Азией, а в ходе Второй мировой фактически оккупировали восточно-европейские государства. Завоевания происходили одно за другим, что создавало для диктатора Иосифа Сталина хорошую основу для торга с Западом. Президент Владимир Путин пытается реализовать такую же схему с Крымом, понимая, что его молчаливый уход из Донбасса или Сирии не обеспечит ему автоматического признания аннексии.

Путин понимает, что его молчаливый уход из Донбасса или Сирии не обеспечит ему автоматического признания аннексии

Операция по «принуждению к миру» властей Грузии в 2008 году была своего рода попыткой применить на практике «гибридные» методы войны. Москва под видом «миротворцев» вторглась в Грузию, но открыто аннексировать Южную Осетию и Абхазию «чекисты» не рискнули. Тогдашний министр обороны Грузии Давид Кезерашвили впоследствии оказался фигурантом коррупционного скандала. Ирена Лесота напомнила, что через несколько месяцев после отставки у него обнаружили 50 миллионов долларов на тайном оффшорном счете. «Для меня все ясно. Россия всегда проводит подготовку на территории, на которую собирается вторгнуться. И Кезерашвили, скорее всего, был лидером российской пятой колонны. Он был человеком, ответственным за плачевное состояние обороноспособности грузинской армии, который должен был отчитываться перед россиянами, если бы они вошли в Тбилиси», – отметила Лесота.

Ничего не напоминает? Таким же образом Кремль при президенте Викторе Януковиче руками своих агентов разоружал украинскую армию и разваливал спецслужбы. В итоге, более 90% личного состава крымского главка СБУ перешло на сторону оккупантов. Методики, апробированные в Грузии, применили против Украины. Крым наводнили «туристы Путина», в городах республики проходили пророссийские митинги, затем крымские депутаты проголосовали за назначение «референдума».

Можно констатировать, что российские власти и руководимые ими спецслужбы ведут политическую войну против США и Европы

Аннексировав чужую территорию, российский президент Путин бросил вызов не только международному праву, но и негласным правилам цивилизованного мира. Фактический запрет на территориальные приобретения в Европе был наложен после краха нацизма. Пройдя через огонь двух мировых войн, политические элиты в странах Запада крепко уяснили, что аннексии и оккупации – ящик Пандоры. Спорные вопросы предпочитали решать за столом переговоров.

Кремль нарушил негласный геополитический пакт. Можно констатировать, что российские власти и руководимые ими спецслужбы ведут политическую войну против США и Европы. К такому выводу пришел старший научный сотрудник Пражского Института международных отношений Марк Галеотти. В «Вестнике НАТО» вышла его объемная статья.

«Он (Путин – КР) считает НАТО и Запад угрозой по трем причинам. Во-первых, они препятствуют усилиям Москвы, направленным на то, чтобы не считаться с суверенитетом государств, находящихся в этой сфере влияния, или подорвать его. В настоящий момент яблоками раздора являются Украина, Грузия и Беларусь. Во-вторых, из-за своей приверженности демократии, транспарентности и верховенству права они бросают вызов российской модели в нормативном плане. Наконец, как считает Путин, они стремятся подорвать авторитет его режима внутри самой России», – пишет Галеотти.

Кремлевские спецслужбы, внешняя разведка, структуры ФСБ и ГРУ только внешне похожи на свои западные аналоги. В действительности они больше напоминают Управление стратегических служб США в годы Второй мировой. По мнению кремлевских «чекистов», современную войну стоит рассматривать в более широких категориях, нежели силовое столкновение враждующих армий.

По мнению кремлевских «чекистов», современную войну стоит рассматривать в более широких категориях, нежели силовое столкновение враждующих армий

Важная деталь – начальник российского генштаба Валерий Герасимов открыто рассказал о «гибридных» способах войны против Украины еще в начале 2013 года. «Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Все это дополняется военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информационного противоборства и действиями сил специальных операций. К открытому применению силы зачастую под видом миротворческой деятельности и кризисного урегулирования переходят только на каком-то этапе, в основном для достижения окончательного успеха в конфликте», – писал Герасимов в газете «Военно-промышленный курьер».

Текст Герасимова можно назвать гимном «гибридной войны». В одном абзаце генерал изложил суть российской агрессии в Крыму и на Донбассе: информационные диверсии; «экономические меры» в виде торгового шантажа, подкупа политиков и руководителей силовых структур; провокация массовых беспорядков; введение военных контингентов под видом «ополченцев» или «сил самообороны». Если в Украине Кремль реализует весь «гибридный набор», то против США и государств Европы Путин использует политические и информационные спецоперации.

«Данная модель «политической войны» пользуется успехом в настоящий момент, поскольку она показывает, насколько НАТО и Запад сильнее по всем объективным показателям, и все же, как созвездие демократий они уязвимы под воздействием мер, которые способен применить безжалостный авторитаризм», – отметил Галеотти. После аннексии Крыма Москва начала открыто паразитировать на европейской демократии, гражданских правах и ценностях свободы слова.

После аннексии Крыма Москва начала открыто паразитировать на европейской демократии, гражданских правах и ценностях свободы слова

Какое значение это имеет для Украины? Первое. Отчасти это дает ответ на вопрос: мог ли Киев удержать полуостров под собственным контролем. Весной 2014 года сделать это было весьма проблематично, но это не снимает ответственности с тех лиц, которые в феврале-марте бездействовали или выступали с пораженческими заявлениями. Высадка «зеленых человечков», оккупация, «референдум» и последующая аннексия были путинским ответом, как полагали в Кремле, на действия США и ЕС. Евромайдан и «украинский фашизм» были лишь информационным поводом. Некоторые российские военные и политики до сих пор уверены, что Крым нужно было «брать», потому что на полуостров могли зайти силы НАТО.

Второе. Агрессия против Украины продолжится. Россияне попытаются спровоцировать острый политический кризис внутри Украины посредством диверсий, массовых беспорядков и при активном участии «пятой колонны». Наиболее критический момент – выборы президента, запланированные на 2019 год. Московские политики и крымские коллаборационисты открыто заявляют, что надеются на смену власти в Киеве.

Третье. «Крымский сценарий» возможен в любом государстве, которое Кремль рассматривает как территорию «национальных интересов»: Беларусь, Казахстан и даже Прибалтика. Марк Галеотти утверждает, что Литва, Латвия и Эстония не интересуют кремлевских реваншистов, но это только на первый взгляд. После Крыма задача Кремля заключается в том, чтобы максимально ослабить и разобщить страны НАТО. Огромные силы и деньги тратятся на пропаганду, «активные мероприятия» и даже подкуп крупных политиков. Если указанная цель будет достигнута, появление «зеленых человечков» в Прибалтике будет лишь вопросом времени.

«Крымский сценарий» возможен в любом государстве, которое Кремль рассматривает как территорию «национальных интересов»

Четвертое. Оккупировав украинский полуостров, Путин перешел через стратегический Рубикон в отношениях с США и ЕС. Он создал такие условия, при которых компромиссы невозможны. Нельзя договориться с тем, кто открыто презирает любые соглашения. Уже в конце первого года оккупации Крыма и начала бойни на Донбассе элиты в Вашингтоне и Брюсселе пришли к выводу, что никакие «размены» с Кремлем не принесут мир и стабильность. Напротив, любые уступки за счет Украины Путин воспримет как приглашение к дальнейшей агрессии. Одной из сторон придется капитулировать. Мировая «гибридная война» началась в Крыму. Там же она должна закончиться.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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