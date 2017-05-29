«Крымский шлейф» украинской политики

Специально для Крым.Реалии

Спустя три года после начала оккупации Крыма проблема аннексированного полуострова остается одной из важнейших тем украинской политики. Большинство дискуссий вращается вокруг двух вопросов: можно ли было отстоять республику и кто виноват в «сдаче» суверенной территории. Ответы на них имеют существенное значение.

С разницей в несколько дней об аннексии полуострова высказались бывший премьер Крыма Анатолий Могилев и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Могилев в эфире телеканала «112» заявил, что украинские власти должны были оказать силовое сопротивление «зеленым человечкам», вести переговоры с крымскими депутатами, дать гарантии безопасности и предложить различные преференции. На вопрос, кто именно ответственен за «сдачу» Крыма, он ответил обтекаемо. «СНБО – единственный орган, который на тот момент мог советовать и.о. президенту принимать то или иное решение. Решение СНБО вы видели», – заявил бывший крымский премьер.

В свое оправдание Могилев неоднократно заявлял, что «действовал по уставу»

Из слов Могилева следовало, что после победы Евромайдана он де-факто признал новую украинскую власть: вел прямые переговоры с тогдашним руководством СБУ, МВД и функционерами из администрации президента. Хотя политическая и милицейская биография экс-премьера красноречиво свидетельствовала, что он – олицетворение одного из донецких кланов. В свое оправдание Могилев неоднократно заявлял, что «действовал по уставу».

​Ранее глава Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что в начале аннексии планировалась десантная операция по предотвращению «референдума». Этой информацией заинтересовалась украинская военная прокуратура, и в рамках общего дела о захвате Крыма следователи получили доступ к документам военного ведомства.

В феврале прошлого года на заседании профильного комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны рассекретили стенограмму заседания СНБО от 28 февраля 2014 года. Из документа следовало, что в критический для украинской государственности момент за введение военного положения, мобилизацию и отпор агрессору выступил только один человек – и.о. президента Александр Турчинов. Руководство армии и спецслужб утверждало, что у них крайне мало сил для обороны страны, нужно искать способы, чтобы выиграть время. Впоследствии Муженко утверждал, что после этого заседания военные отказались от планов на десантную операцию.

Общественность поразило и то, что говорила Юлия Тимошенко. «Мы должны сегодня умолять все международное сообщество встать на защиту Украины. Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш», – заявила тогда лидер «Батькивщины».

В то время она не занимала никакой государственной должности, и ее присутствие на секретном совещании вызывает большие вопросы. Турчинов попытался парировать, что панику вызову не БТРы, а «если на Крещатике будут российские танки».

Тимошенко пришлось разоблачать «мифы и грязь» о ее «крымской речи»

Обнародование части секретного документа вызвало гневную реакцию Тимошенко – она назвала действия парламентариев «преступлением». Лидер «Батькивщины» не скрывает президентских амбиций, а подобная «зрада» может существенно подпортить электоральные показатели. Тимошенко по сей день приходится оправдываться за свои слова на заседании СНБО. Интервью Могилева напомнило журналистам о событиях трехлетней давности. Юлии Тимошенко в очередной раз пришлось разоблачать «мифы и грязь» относительно ее «крымской речи», произнесенной на том заседании. В последнем интервью она заявила, что решение не сопротивляться агрессору было коллегиальным, и лично она никакой ответственности не несет. Дескать, на этом настаивали украинские военные, руководство США и ЕС.

Влияние внешних факторов на поведение властей – тема для отдельного разговора. Отчасти можно согласиться с тем, что украинские войска и силовики на момент захвата зданий в Крыму были деморализованы, имелись существенные проблемы с техникой и общим управлением армией. За время президентства Виктора Януковича весь силовой блок находился под контролем агентов Москвы. Но это не оправдывает украинских политиков, которые весной 2014 года выступали с пораженческими заявлениями.

Украинцам пытаются внушить, что Крым якобы «давно был потерян»

За последний год увеличилось число политиков, экспертов или просто комментаторов новостей, утверждающих, что полуостров «сдали» или «бросили». Один деятель в эфире того же телеканала «112» использовал весьма интересную формулировку – «пробазарили Крым». Речь идет о целенаправленной политике по дезинформации украинской общественности. С одной стороны, упускается из виду главное – Россия оккупировала часть украинской территории, нарушив международные нормы и собственные законы. Временная слабость жертвы или ее невнимательность не оправдывают преступника. С другой стороны, украинцам пытаются внушить, что Крым якобы «давно был потерян». Дескать, с начала 90-х власти страны отдали полуостров на откуп «профессиональным русским», и нечего теперь удивляться, что Москва взяла его без единого выстрела. В такой интерпретации заинтересованы, прежде всего, те, кто в начале оккупации Крыма призывал не сопротивляться «зеленым человечкам».

Важно другое: уголовное дело по захвату Крыма, несостоявшийся «десант» Виктра Муженко, интервью Анатолия Могилева и последующие оправдания Юлии Тимошенко – взаимосвязанные события. Крымский экс-премьер озвучил на передаче у Гордона то же самое, что говорил в интервью его изданию в прошлом году. Зачем повторяться? Особенно с учетом того, что Могилев – человек непубличный. Персоны такого склада выступают в СМИ только с конкретной целью.

Уголовное дело по захвату Крыма может иметь далеко идущие последствия

Вариантов несколько. Во-первых, нужно в очередной раз публично заявить о собственной непричастности к «сдаче» Крыма. Судя по тональности высказываний, бывший республиканский премьер еще планирует вернуться в активную политику. В прошлом году он продемонстрировал, что порвал связи с людьми Януковича. В интервью сайту «Гордон» он назвал бывшего главу МВД Виталия Захарченко «безмозглым», а чрезмерное использование силы во время Евромайдана – бестолковым. Для среды, из которой вышел Могилев, подобная риторика считается недопустимой.

Во-вторых, выступление Могилева и последующая нервная реакция Тимошенко косвенно указывают, что уголовное дело по захвату Крыма может иметь далеко идущие последствия. Кому-то они могут стоить политической карьеры, а кому-то – свободы.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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