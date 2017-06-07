Вместо музыки – бои без правил. Это все, что удалось увидеть зрителям на концерте Светланы Лободы в Одессе. Радикально настроенные активисты в прошлую среду устроили здесь свое шоу. Они заявляют: если артисты выступают в России, им не место на украинских концертных площадках.

​Пикет начинался с плакатов и лозунгов, но быстро превратился в столкновения: зрителей забросали петардами и дымовыми шашками, несмотря на то, что многие пришли с детьми, а в полицию поступило сообщение о минировании ночного клуба. Людей эвакуировали. Хотя задержанных нет, есть административный протокол о хулиганстве.



А певице даже не дали выйти из клуба – ее увезли по морю на катере.



«Я считаю, что нужно быть хорошим человеком. Это самое важное. Мы вас любим. До свидания», – сказала Светлана Лобода после инцидента.

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Лобода вернется с концертом в Одессу – продюсер



После срыва концерта в Одессе среди фанатов Лободы стали распространяться слухи, что, мол, она больше не будет выступать в Украине и вообще переедет в Россию. Продюсер певицы Нателла Крапивина отказалась от комментариев. «Не интересно сразу, до свидания», – заявила она в телефонном разговоре с корреспондентом «Донбасс.Реалии».



Тем не менее, на своей странице в фейсбуке продюсер пообещала, что Лобода вернется с концертом в Одессу. Активистам продюсер дала свою оценку: «Шакалы против львицы».

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Российские награды для украинских исполнителей



Скандал вокруг Лободы взорвался давно. Много шума наделал выпуск ток-шоу Андрея Малахова на российском телеканале, где менеджер певицы жаловался на давление со стороны радикальных активистов в Украине. Но наибольший резонанс вызвало участие Светланы Лободы в церемонии российской музыкальной премии канала «RU.TV». Украинская звезда была одной из ведущих и получила сразу две награды. В том числе и главную – лучшая певица года.

​В этой номинации Лобода соревновалась с другой украинской певицей – Ани Лорак, которой от россиян досталась награда за «Лучший дуэт». Кроме Лорак и Лободы, призами наградили украинские группы «Грибы» и «Время и Стекло». Что примечательно, в этом году впервые в истории этой премии появилась номинация «Лучший клип, снятый в Крыму».

Музыкальный критик: российские премии – часть политики



Это не первая российская премия, где в главных номинациях побеждают украинские музыканты. Почему так происходит? Музыкальные эксперты усмотрели в этом не только оценку качества украинской поп-музыки.



«Мне кажутся разумными мнения продюсеров, которые говорят, что это неспроста. Именно за последние 2-3 года, когда в стране началась война, когда обострились отношения между Украиной и Россией, количество премий, вручаемых украинцам, стало значительно большим. Это часть какой-то политики», – отмечает музыкальный критик Игорь Панасов.



Российские премии – не повод для гордости, уверены украинские активисты. Они обещают месть всем украинским музыкантам, которые засветились с концертами в России, в Крыму или высказываются против Украины.

Но не все поддерживают такие способы борьбы. А некоторые музыкальные критики и вообще сомневаются в их честности.

Силы, которые прикрываются национальной идеей, на самом деле составляют просто рэкет

«От достаточно компетентных источников, которым я доверяю, я знаю, что силы, которые прикрываются национальной идеей, на самом деле составляют просто рэкет. За определенную сумму они могут закрыть глаза на то, что артист запятнал себя слишком тесными контактами с Россией», – говорит музыкальный журналист и продюсер Борис Барабанов.



Однако одесские активисты уверяют, что в деньгах они не заинтересованы. И во всем обвиняют владельцев ночных клубов и местные власти. «Как только такие предложения поступают, сразу идет блок, мы эти вопросы не решаем», – заявляет одесский активист Павел Поламарчук.

​Нет закона, который бы запрещал гастроли в России – Бебешко



Выступать или не выступать в России, в аннексированном Крыму или на оккупированной части Донбасса? Каждый артист решает сам. Согласно закону, запретить ему это никто не может.

Торговля – это бизнес. И шоу-бизнес – также бизнес

«Если бы на законодательном уровне существовал закон, что Россия – страна-агрессор, туда ездить запрещено, у нас визовый режим и так далее, было бы понятно: ты нарушил закон и будешь отвечать. Это личное морально-этическое право каждого исполнителя. Выйдите и скажите, чтобы мы понимали. Есть визовый режим? Нет. Торгуем мы со страной-агрессором или не торгуем? Я знаю, что торгуем. А торговля – это бизнес. И шоу-бизнес – это также бизнес», – говорит продюсер Владимир Бебешко.



А пока закона нет, артисты работают на свой страх и риск. Или не работают. 9 июня в том же одесском клубе, где сорвали концерт Лободы, планировал выступать Иван Дорн. Но после скандального интервью с российским журналистом Юрием Дудем, где музыкант неоднозначно высказался о ситуации в Украине, на Дорна обрушился шквал угроз от активистов. Его команда перестраховалась и заранее объявила – концерта не будет.