Брюссель – О письме-предостережении председателя Европейского совета Дональда Туска, что планируемый Россией газопровод «Северный поток-2» отдаст Украину на растерзание России и не будет служить к лучшему интересам ЕС, сообщает Financial Times. Балтийские информационные агентства пишут о подготовке войск стран-союзниц НАТО к учениям по обороне пограничного участка, который эксперты называют «Ахиллесовой пятой». А отдельные издания продолжают следить за развитием истории воздействия российских хакеров на президентские выборы в США.



Лоббируемый Кремлем и Германией трубопровод по дну Балтийского моря под названием «Северный поток-2», лишив Украину газового транзита, отдаст ее в жертву России. Об этом в письме к президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру предупреждает председатель Европейского совета Дональд Туск, пишет влиятельная британская газета Financial Times.



В статье говорится: Дональд Туск отмечает, что разрешение на строительство этого трубопровода будет работать против усилий ЕС и Еврокомиссии для укрепления энергетической безопасности на фоне российской агрессии в Украине в 2014 году.



«Это позволит России закрыть транзитный маршрут через Украину, в результате чего наши партнеры будут отданы на растерзание России, тогда как ее агрессия до сих пор продолжается», – цитирует издание письмо Туска.

Наши партнеры будут отданы на растерзание России... Это не будет служить интересам Европейского союза

«Это также противоречит целям, которые мы определили для Энергетического союза... и сделает нас зависимыми от российских поставок, сконцентрирует транзит газа в имеющихся маршрутах. Кроме того, это еще и укрепит позиции «Газпрома» как доминантного поставщика газа в ЕС. В общем, это не будет служить интересам Европейского союза», – предостерегает председатель Европейского совета.



Учитывая это, Туск призвал Жана-Клода Юнкера к решительному регулированию кремлевского проекта, предназначенного увеличить поставки российского газа в Германию и против которого категорически выступают Польша и ряд других государств. В материале брюссельского корреспондента Financial Times Рошель Топленски указано, что сами руководители «Северного потока-2» утверждают, что этот проект находится вне контроля ЕС, поскольку является сугубо коммерческой инициативой. К тому же, «попытки применить энергетические законы ЕС к этому морскому трубопроводу в этом году были отвергнуты сетью немецких регуляторов и юридической службой Еврокомиссии; поэтому, в частности Польша подозревает, что Юнкер отступил перед давлением Германии, пытающейся избежать прекращения проекта», пишет издание.



Сейчас Брюссель ищет новый подход, готовя мандат, который позволит ему заключить соглашение с Россией, что устанавливать правила для «Северного потока-2». Из письма Туска видно, что он хочет, чтобы этот мандат Еврокомиссии был как можно более требовательным. Поэтому председатель Европейского совета призвал руководителя Еврокомиссии требовать, чтобы все правила, а также политические цели в полном объеме применялись и к этому проекту.





Войска НАТО, которые после российской агрессии были дислоцированы в Литве и Польше, на следующей неделе проведут оборону так называемого «Сувалкского коридора», который в военном плане является чем-то вроде «Ахиллесовой пяты» на балтийском фланге альянса. Об этом материале об отработке союзом НАТО задач обороны сообщают сразу несколько изданий, в частности литовская информационная служба DELFI и латвийское информагенство LETA.



Именно «Сувалкским коридором» в случае военного кризиса, спровоцированного Россией, должна поступать помощь НАТО в страны Балтии. Зато в случае войны его захват стал бы важной преградой государствам-союзникам. Военные эксперты часто называют эту 100-километровую зону, расположенную между основной территорией России и ее балтийским эксклавом, Калининградской областью, на границе между Польшей и Литвой, «Ахиллесовой пятой».



Учитывая важность региона, 17-19 июня там состоятся военные маневры с участием около полутора тысяч литовских, польских, британских и американских солдат, которые привлекут к учениям тяжелую военную технику и авиацию. Как пишут балтийские СМИ, эта операция будет частью международных военных учений под названием «Железный волк 2017».



Командующий литовских Сухопутных войск, бригадный генерал Вальдемарас Рупшис, в частности, отметил, что эта операция будет проводиться впервые. «Одной из наших задач является тренировка с прибытием в Литву союзников НАТО... Это чисто тактическая процедура: они переходят нашу границу, и через контролируемую нашими силами территорию углубляются в территорию Литовской Республики».

О том, как российские хакеры пытались взломать избирательную систему США, пишет ведущая франкоязычная газета Бельгии Le Soir. Согласно секретным документом американского Агентства национальной безопасности, попавшим в СМИ, хакерские операции были направлены на частные американские компании, которые предоставляли услуги регистрации избирателей для местных органов власти во время президентских выборов, говорится в статье «Россияне пытались взломать американские избирательные системы».

Российские хакеры осуществляли операции кибернетического шпионажа

При этом хакеры, связанные с российской разведкой, несколько раз пытались проникнуть в американскую избирательную систему еще до президентской кампании 2016 года, пишет издание. Цитируя похищенные и опубликованные секретные материалы Агентства национальной безопасности США, Le Soir пишет: «Российские хакеры осуществляли операции кибернетического шпионажа, нацеленного против одной из частных американских компаний в августе 2016 года, очевидно, с целью получить данные о программном обеспечении и электронном оборудовании, связанном с выборами».



«Вероятно, исполнители этих действий использовали полученные данные для кампании «фишинга», нацеленного на списки избирателей для местных правительственных организаций», – сообщается в материалах агентства.



Хакеры, о которых сообщает Агентство национальной безопасности, по данным интернет-издания The Intercept, тесно связаны с российской военной разведкой. В то же время, документ не указывает, имело ли место влияние хакеров на результаты выборов, на которых Дональд Трамп оказался победителем.



Вслед за публикацией данных АНБ Министерство юстиции США объявило об аресте сотрудницы компании–подрядчика правительства США по вопросам национальной безопасности за то, что она допустила утечку сверхсекретной информации «в интернет-СМИ». Министерство прямо не связала этот арест с публикацией доклада АНБ, датированной 5 мая, и не пояснил, какие именно СМИ подразумевает, но все-таки отметил, что речь идет о похищенных данные как раз за дату 5 мая или ближние дни.