«Обвинение построено на подмене понятий» – Ильми Умеров

Симферопольский районный суд начал рассматривать дело против одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Его обвиняют в призывах к сепаратизму – из-за того, что он называет Крым украинским. Но это лишь повод для политических преследований крымчан, подчеркивают адвокаты. В среду к процессу над Умеровым присоединился российский правозащитник Александр Подрабинек.

Почти год Ильми Умеров ощущает на себе действие российского правосудия: его обыскивали, принудительно держали в психиатрической больнице, запугивали его защитников и даже вывели одного из основных адвокатов по делу – тоже принудительно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ильми Умеров планировал привлечь четырех защитников: российских адвокатов Николая Полозова и Марка Фейгина – в качестве основных, и крымских адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева – как технических. В феврале Николая Полозова принудительно допросили сотрудники ФСБ в качестве свидетеля по делу – и теперь он не может участвовать в процессе как защитник. Адвокат отметил, что это не только нарушение закона, но и сознательное выведение его из процесса.

Давление оказывают и на других защитников: Марка Фейгина пытаются лишить адвокатской лицензии, а Эмиля Курбединова арестовывали на 10 суток за пост в соцсети, опубликованный несколько лет назад.

Известный правозащитник присоединился к делу Умерова

7 июня в Симферопольском районном суде началось рассмотрение дела по существу. На первом заседании по существу начали допрашивать свидетелей со стороны обвинения. После этого прокуроры предоставят свои доказательства. Допроса свидетелей со стороны защиты, по мнению Эмиля Курбединова, можно ожидать не раньше, чем через две недели.

Здание суда усиленно охраняли российские спецназовцы, а припаркованные вокруг машины были убраны эвакуатором. Цель таких мер охраны – запугать, чтобы никто не приходил, считают родные Умерова.

Тем не менее, несколько десятков человек пришли поддержать Ильми Умерова. В зал суда, впрочем, пустили не более 15 человек.

На этом заседании интересы Умерова представлял только один адвокат – Эмиль Курбединов. Несмотря на протесты прокурора, суд допустил в качестве общественного защитника ​Александра Подрабинека – известного российского правозащитника. Он уже участвовал в процессе – задавал вопросы, высказывал свое мнение по обвинению.

«Александр Подрабинек сам выразил желание участвовать в качестве общественного защитника в нашем деле. Он является автором книги по карательной психиатрии, а Ильми Умеров стал первым после советских времен, на ком снова испытали эту карательную медицину прошлым летом, когда его принудительно подвергли психиатрической экспертизе, поэтому очень символично, что он с нами», – отметила в комментарии Радіо Свобода Айше Умерова, дочь подсудимого.

На заседании прокурор объявил обвинение, которое базируется на интервью Ильми Умерова крымскотатарскому телеканалу АТR.

Они сделали подмену понятий, подделку, и на этом построили обвинение

«Самое главное нарушение в этом уголовном деле со стороны следствия – это то, что суду была предоставлена лингвистическая экспертиза, сделанная из дословного (подстрочного) перевода моих слов и названного стенограммой. Они сделали подмену понятий, подделку, и на этом построили все свое обвинение», – отмечает Ильми Умеров.

Ему становилось плохо, но он терпел – адвокат

К делу приобщили украинские документы Ильми Умерова, награды, трудовую книжку, а также информацию о его состоянии здоровья.

«У отца ряд заболеваний: болезнь Паркинсона 3-й стадии, гипертоническая болезнь 2-й степени, сахарный диабет 2-го типа, перенесенная операция на сердце, – отмечает дочь подсудимого Айше Умерова. – Ежедневно отец должен принимать около 9 наименований различных препаратов».

Психологически Ильми Умеров настроен на борьбу до конца, впрочем, физическое состояние заставлял адвоката волноваться во время заседания. Как отмечает адвокат Эмиль Курбединов, несмотря на состояние здоровья, его подзащитному не позволят получить квалифицированную медицинскую помощь за пределами Крыма.

Я видел, как несколько раз Ильми Умеров пил лекарства, как ему становилось плохо, но он терпел

«Я видел, как несколько раз Ильми Умеров пил лекарства, как ему становилось плохо, но он терпел. Это проблема, но он просил, чтобы мы не заявляли... Думал попросить перерыв, потому что ему становилось плохо, но он сказал «нет» и терпел до конца заседания», – говорит защитник.

В российское правосудие не верят, будут бороться в Европейском суде

Ильми Умеров и его защита не верят, что возможен оправдательный приговор, но все же надеются, что российский суд не пойдет на реальное лишение свободы. Защита умерова готова приложить все усилия, чтобы доказать абсурдность обвинения.

«Мы работаем не на их бумажку, которая называется приговором. Мы прекрасно знаем, что он будет обвинительным. Но мы должны обязательно доказать, что это дело юридически безосновательно, и мы это сделаем. Тогда оно перейдет в ранг политических дел», – объясняет Эмиль Курбединов.

Адвокаты заявляют, что после процесса в подконтрольном России суде будут обращаться в международные инстанции и Европейский суд по правам человека.

«Крым как территория России никем не признана в мире, за исключением шести стран. И, соответственно, нет преступления, который пытаются инкриминировать Ильми-ага. Но, к сожалению, суд нас не услышал», – отмечал ранее адвокат Эдем Семедляев.

Журналисты в Крыму не уделяют внимания освещению подобных политических процессов. Недостаток внимания со стороны медиа правозащитники пытаются компенсировать за счет освещения процесса в социальных сетях.

По такому же обвинению – за призывы к сепаратизму – в Крыму судят и журналиста Николая Семену, который в своем материале назвал Крым украинским.

Власть аннексированного Россией Крыма обвиняет Умерова в призывах к нарушению территориальной целостности России. Обвинение Ильми Умерову объявили весной 2016 года.