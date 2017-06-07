Ильми Умеров. Процесс идет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В подконтрольном России Симферопольском районном суде в среду, 7 июня, началось рассмотрение по существу дела одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова.

Как сообщает в Facebook глава ЦИК Курултая Заир Смедляев, на заседание суда приехал гражданский защитник Умерова, правозащитник и журналист Александр Подрабинек. Кроме того, поддержать обвиняемого пришли соотечественники.

​​По информации Заира Смедляева, накануне заседания российские силовики усилили меры безопасности перед зданием подконтрольного Кремлю суда, а также эвакуировали несколько припаркованных возле него машин.

По словам главы ЦИК Курултая крымскотатарского народа, в зал суда, где рассматривается дело Умерова, запустили около 10 человек.

Как пишет в Facebook дочь Ильми Умерова – Айше Умерова – интересы ее отца на заседании представляет адвокат Эмиль Курбединов.

«​Поддержать отца пришли члены семьи, близкие друзья и соратники. В зал пустили всего 15 человек. Почти никто из пришедших нескольких десятков человек не смогли зайти в зал суда, потому что места в зале для слушателей очень мало»​, –​ отметила Айше Умерова.

Напомним, в 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.