Суд в Крыму торопится рассмотреть «дело Умерова» – Айше Умерова

В Крыму завершилось заседание подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, оно прошло в быстром темпе, сообщила Крым.Реалии дочь обвиняемого Айше Умерова.

«Такое впечатление, что они буквально за 2-3 заседания хотят закрыть все. Мы это связываем с тем, что они боятся приезда Марка Фейгина (российского адвоката Ильми Умерова – КР), потому что он фигура достаточно весомая, авторитетная, и они хотят прогнать максимальное количество судебных моментов до его приезда», – сказал она.

Айше Умерова добавила, что суд не удовлетворил ходатайство защиты о переносе заседания по причине отсутствия двух из трех адвокатов, поскольку суд посчитал, что одного адвоката и общественного защитника достаточно и право на защиту Ильми Умерова не нарушено.

Также было удовлетворено ходатайство защиты о приобщении к материалам дела информации о состоянии здоровья Ильми Умерова, копия его украинского паспорта, трудовой книжки, где указаны его государственные награды.

Заседания по «делу Умерова» будут проходить каждую среду в 14.30.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.