В Крыму состоится первое заседание по существу по «делу Умерова»

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 7 июня начнет рассматривать по существу дело одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Заседание запланировано на 14:30.

Перед этим российский адвокат Марк Фейгин сообщал, что намерен представлять интересы Ильми Умерова в подконтрольном Кремлю суде Крыма.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.