Российского публициста и правозащитника Александра Подрабинека допустили как общественного защитника на процесс по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, которого власти аннексированного Россией Крыма обвиняет в сепаратизме. Об этом Радіо Свобода сообщила дочь Умерова Айше, которая была на заседании подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда.

«Сторона защиты подала ходатайство о введении в судебный процесс как общественного защитника известного диссидента и правозащитника из Москвы Александра Подрабинека. Суд, несмотря на протест прокурора, допустил Подрабинека к участию в процессе», – сообщила она.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова.

Один из адвокатов Умерова Марк Фейгин в комментарии Крым.Реалии заявил, что суд по делу Умерова «не закончится несколькими заседаниями». Адвокат также добавил, что «исход дела по Умерова решен».

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.