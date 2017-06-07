Фейгин: суд по «делу Умерова» будет продолжительным, его исход уже предрешен

Суд по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова не закончится несколькими заседаниями. Такое мнение выразил российский адвокат Марк Фейгин 7 июня в комментарии Крым.Реалии.

«Одним или двумя заседаниями это все не закончится. Сегодня сторона обвинения представит обвинительный документ в отношении Ильми Умерова за призывы к нарушению территориальной целостности России по статье 280 (Уголовного Кодекса России – КР). Повод совершенно надуманный, потому что состав 280 статьи вступает в противоречие с рядом положений основного закона», – отметил Фейгин.

Он добавил, что «исход дела в отношении Умерова предрешен».

«В силу состояния здоровья Умерова скорее речь идет об условном наказании. Но сам Умеров хочет публичного политического процесса. Он хочет, чтобы крымские татары, которые сейчас находятся под репрессиями, смогли использовать этот процесс в свою пользу», – заявил Фейгин.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд начнет рассматривать по существу дело Ильми Умерова.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.