Посадили себе жлобье на голову

В Крыму уже третий год существует парамилитарная организация, называющая себя «народным ополчением». Она финансируется из бюджета, а ее представители регулярно попадают в скандалы. Один из недавних таких скандалов вызвал широкий резонанс в соцсетях.
В этой новости прекрасно все: и "командир народного ополчения", и драная коза, которую будто бы подрезали, и ойкающий таксист, который пытается оправдываться вместо того, чтобы просто пристрелить бандитов.
Ну, по мощам и елей: небось в 14-м вместе с "народным ополчением" тусил
Увы. гопники. стыдно.мерзко. то ли еще будет...
#онижегерои
...Не могут гражданские люди исполнять функции государственной структуры. Хочешь служить, иди в армию или полицию
Не могут гражданские люди исполнять функции государственной структуры. Хочешь служить, иди в армию или полицию
...Право на насилие есть только у государства и все надгосударственные образования, типа ополчения или всяких разнокалиберных СтопХамов, раскачивают основы законности. Они пытаются утвердить в сознании общества мысль, что насилие во благо допустимо и оправдано. Потом достаточно просто поставить "правильную" цель
Обычная быдлятина, в прямом смысле, а ну да, властью типа наделенная. Необходимо создать организацию, наделить определенными преференциями для защиты от народного ополчения. А вообще-то уже пора поблагодарить и распустить ополчение
Об этом не раз говорила, что это шайка лейка. Разогнать их всех давно пора. Позорище
А где закон, что таксисту можно обгонять командира народного ополчения? Может, командир как раз в этот момент спешил на бой за родину!
Руки прочь от защитника! Уверен, его никто не посмеет тронуть!
У меня у знакомой сосед по площадке избил девочку 15 летнюю – тоже ополченец! Житья не дает! И хоть бы что! Их по ходу скоро по своему наказывать начнут – без суда!!! А те удостоверения, которыми они машут везде будут очень глубоко запихивать...
Так в ополчении ж одно б......У меня там два соседа, один алкаш, другой наркоман...(
Вот чем будет заниматься ополчение на дорогах Крыма, избивать туристов и грабить
В ополчении одни уроды и беспредельщики, это ж боевая бригада Сейлема под прикрытием
Достали это ОПГ под именем ополчение Крыма самые настоящие бандиты!
Посадили себе жлобье на голову
Вот чем будет заниматься ополчение на дорогах Крыма, избивать туристов и грабить
Назначенное Москвой правительство Крыма действительно планирует привлечь «ополченцев» к регулированию движения на наиболее оживленных пешеходных переходах в период курортного сезона. Для этого им выдадут жезлы ГИБДД.
Легион бездельников обзаведется палками-чесалками
Скоро они на пианино будут ииграть, а можно и в цирк отправить. Вариантов много,такие всеумеющие проходимцы все смогут...за наши налоги. АД-армия дармоедов!
Маразм и ноу-хау по Крымски)?
Клоунада Сэйлема
Чувствую надо жезл себе купить и километр дороги в аренду взять ))) А то видимо уже все что могли отжать отжали, осталось только водителей доить, всем кому жезл дали)))
Крымское «ополчение» и раньше неоднократно попадало в скандалы. Один из них случился в конце прошлого года в том же Ленинском районе. «Ополченцы» с крайней жестокостью избили двух подвыпивших жителей г. Щелкино. Вся вина жертв заключалась в том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения и не пожелали проследовать за это в полицию.
У ополченцев нет прав на задержание граждан и тем более на применение насилия к ним. Они максимум что могли, это вызвать наряд. Аксенов создал военизированную банду, за счет денег российских налогоплательщиков
В бандитском Крыму нет ни закона, ни правосудия. В жуткое время живем. Всю рэкетню собрали вместе и объявили властью
Крымская самооборона, это такая оборона, которая обороняет себя от работы. Вдруг война, а они уставшие, не забываем им платить и радоваться
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