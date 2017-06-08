Посадили себе жлобье на голову

В Крыму уже третий год существует парамилитарная организация, называющая себя «народным ополчением». Она финансируется из бюджета, а ее представители регулярно попадают в скандалы. Один из недавних таких скандалов вызвал широкий резонанс в соцсетях.

Владимир Комиссаров

В этой новости прекрасно все: и "командир народного ополчения", и драная коза, которую будто бы подрезали, и ойкающий таксист, который пытается оправдываться вместо того, чтобы просто пристрелить бандитов.

Ну, по мощам и елей: небось в 14-м вместе с "народным ополчением" тусил

Сергей Иванов

Увы. гопники. стыдно.мерзко. то ли еще будет...

Евгений Фрейнклах

#онижегерои

Юлия Петракова

...Не могут гражданские люди исполнять функции государственной структуры. Хочешь служить, иди в армию или полицию

Не могут гражданские люди исполнять функции государственной структуры. Хочешь служить, иди в армию или полицию

​Alex Sandorro

...Право на насилие есть только у государства и все надгосударственные образования, типа ополчения или всяких разнокалиберных СтопХамов, раскачивают основы законности. Они пытаются утвердить в сознании общества мысль, что насилие во благо допустимо и оправдано. Потом достаточно просто поставить "правильную" цель

Евгений Зюбрицкий

Обычная быдлятина, в прямом смысле, а ну да, властью типа наделенная. Необходимо создать организацию, наделить определенными преференциями для защиты от народного ополчения. А вообще-то уже пора поблагодарить и распустить ополчение

Виолетта Синеглазова

Об этом не раз говорила, что это шайка лейка. Разогнать их всех давно пора. Позорище

Владимир Андронаки

А где закон, что таксисту можно обгонять командира народного ополчения? Может, командир как раз в этот момент спешил на бой за родину!

Руки прочь от защитника! Уверен, его никто не посмеет тронуть!

Макс Игошин

У меня у знакомой сосед по площадке избил девочку 15 летнюю – тоже ополченец! Житья не дает! И хоть бы что! Их по ходу скоро по своему наказывать начнут – без суда!!! А те удостоверения, которыми они машут везде будут очень глубоко запихивать...

Lena Helena

Так в ополчении ж одно б......У меня там два соседа, один алкаш, другой наркоман...(

Елена Бадусева

Вот чем будет заниматься ополчение на дорогах Крыма, избивать туристов и грабить

​В ополчении одни уроды и беспредельщики, это ж боевая бригада Сейлема под прикрытием

Петр Данилин

Достали это ОПГ под именем ополчение Крыма самые настоящие бандиты!

Сергей Соколик

Посадили себе жлобье на голову

Марина Белова

Вот чем будет заниматься ополчение на дорогах Крыма, избивать туристов и грабить

Назначенное Москвой правительство Крыма действительно планирует привлечь «ополченцев» к регулированию движения на наиболее оживленных пешеходных переходах в период курортного сезона. Для этого им выдадут жезлы ГИБДД.

Сергей Дудченко

Легион бездельников обзаведется палками-чесалками

Вениамин Плеснивый

Скоро они на пианино будут ииграть, а можно и в цирк отправить. Вариантов много,такие всеумеющие проходимцы все смогут...за наши налоги. АД-армия дармоедов!

Виталий Гринев

Маразм и ноу-хау по Крымски)?

Святослав Компаниец

Клоунада Сэйлема

Ленмар Мустафаев

Чувствую надо жезл себе купить и километр дороги в аренду взять ))) А то видимо уже все что могли отжать отжали, осталось только водителей доить, всем кому жезл дали)))

Крымское «ополчение» и раньше неоднократно попадало в скандалы. Один из них случился в конце прошлого года в том же Ленинском районе. «Ополченцы» с крайней жестокостью избили двух подвыпивших жителей г. Щелкино. Вся вина жертв заключалась в том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения и не пожелали проследовать за это в полицию.

Геннадий Лисов

У ополченцев нет прав на задержание граждан и тем более на применение насилия к ним. Они максимум что могли, это вызвать наряд. Аксенов создал военизированную банду, за счет денег российских налогоплательщиков

В бандитском Крыму нет ни закона, ни правосудия. В жуткое время живем. Всю рэкетню собрали вместе и объявили властью

КрымРукаЛицо

Крымская самооборона, это такая оборона, которая обороняет себя от работы. Вдруг война, а они уставшие, не забываем им платить и радоваться