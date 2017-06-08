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Как живут сунниты в шиитском Иране (видео)

Как живут сунниты в шиитском Иране (видео)
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В Тегеране есть христианские церкви и молельные иудейские дома, но суннитской мечети – нет. Иранские власти запрещают их строительство в крупных городах, в то время как по официальным оценкам, суннитов в 80-миллионном Иране около десяти процентов – то есть 7-8 миллионов человек. Помимо запрета на строительство мечетей в крупных городах Ирана, власти страны ведут насильственную шиитизацию приграничных регионов, где живет большинство суннитов. Государство скупает у них земли и строит там шиитские поселения – что-то подобное израильской программе по возведению еврейских поселений на палестинских территориях.

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