На депутата Госдумы России Наталью Поклонскую одно за одним посыпались обвинения в сокрытии имущества. Российское отделение Transparency International заявило, что крымский экс-прокурор владеет квартирой в Донецке, которую она на протяжении трех лет не вносила в свою декларацию. Кроме того, по данным расследователей, она пользуется прокурорской служебной квартирой в Симферополе, хотя не работает в прокуратуре. Сама Поклонская обвинения опровергает и пригрозила руководству Transparency International уголовным преследованием.

Наталья Поклонская сама привлекла внимание к своей декларации. 20 мая в интервью Rambler News Service она предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения правозащитной организации Transparency International.

«Не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, поэтому они громче всех кричат», – добавила Поклонская.

Она заявила, что работа этих организаций напоминает «пиар-ход», и их деятельность «может угрожать спокойствию и благополучию страны».

В ответ на эти слова заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шувалов анонсировал собственное расследование имущественного состояния Натальи Поклонской.

«Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», – написал он на своей странице в фейсбуке. И «запилил».

Апартаменты за 12 миллионов

Результаты расследования Transparency International обнародовали 7 июня на своем сайте. Его авторы утверждают, что Наталья Поклонская, вероятно, владеет квартирой в Донецке площадью 29,9 кв. м., которую она не вносила в свою декларацию. Данные об этой жилплощади Transparency International нашли в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Эта недвижимость, по данным расследователей, записана на Дубровскую Наталью Владимировну (Дубровская – девичья фамилия Поклонской). Дата рождения у владелицы квартиры та же, что и у депутата Госдумы – 18 марта 1980 года.

За свою карьеру в российских органах власти Поклонская четырежды подавала декларации: в 2014-м и 2015-м – на посту прокурора Крыма, в 2016-м и 2017-м – как кандидат в депутаты и избранный депутат. Ни в одном из этих документов нет упоминаний о квартире в Донецке.

​Но это еще не все, что нашли расследователи. Они также заявляют, что Поклонская продолжает пользоваться прокурорским служебным жильем в Симферополе, хоть уже и не работает в органах российской прокуратуры.

В своей декларации депутат Госдумы указала, что у нее нет ни собственной квартиры, ни машины, ни дачи, ни гаража. Поклонская задекларировала две служебные квартиры – в Москве и Симферополе. Жилье в крымской столице, по данным Transparency International, подконтрольная России прокуратура Крыма приобрела в 2014 году. Оно располагается на улице Тургенева и занимает площадь 116,6 кв. м. Цена квартиры при покупке составляла 12 миллионов рублей.

В расследовании говорится, что эта квартира до сих пор находится в распоряжении региональной прокуратуры, а не в собственности Поклонской. Но когда на посту прокурора Крыма ее сменил москвич Олег Камшилов, прокуратура приобрела ему еще одну квартиру за 4,96 миллионов рублей. Transparency International утверждает, что, в соответствии со статьей 104 Жилищного кодекса России, Поклонская должна была освободить служебную квартиру в Симферополе в сентябре 2016 года, когда покинула прокурорский пост.

Если факт незадекларированной квартиры подтвердится, Поклонскую должны лишить депутатского мандата

«Первой госзакупкой прокуратуры Крыма стало не обеспечение собственных нужд, а покупка дорогостоящей служебной квартиры для Поклонской. При этом другие прокуроры получили квартиры меньшей площади – и, как следствие, были потрачены «лишние» деньги российских налогоплательщиков. Госслужащие привыкли решать свой «квартирный вопрос» за счет бюджета, пытаясь приватизировать служебные квартиры или отказываясь выселяться из них – здесь Поклонская продолжает устоявшуюся практику», – заявил аналитик Transparency International Роман Романовский.

Информацию о всех выявленных фактах расследователи направили генпрокурору России Юрию Чайке. Они обратились к нему с просьбой проверить законность использования Натальей Поклонской служебной квартиры в Симферополе. Также Transparency International направили заявления с результатами своего расследования в Администрацию президента России и главе Госдумы. В организации заявляют, что если факт незадекларированной квартиры в Донецке подтвердится, Поклонскую должны лишить депутатского мандата.

Ответка

Ирония заключается в том, что в Госдуме России Наталья Поклонская возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. То есть она обязана не только составлять собственную декларацию в строгом соответствии с законом, но и следить за тем, как декларируют свою собственность ее коллеги.

Сама Поклонская опровергает все обвинения в свой адрес со стороны Transparency International. Она заявляет, что наличие у нее квартиры в Донецке – это «наглая ложь».

«Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией «пилят» расследования именно так. Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь... Фамилию Поклонская я взяла еще в 2004 году. Кто и на кого регистрировал в 2010-м собственность в Донецке (если она вообще существует), разберется прокуратура по моему запросу», – написала депутат на своей странице в фейсбуке.

Она подтвердила, что квартиру в Симферополе ей выделила прокуратура за неимением у нее личного жилья в Симферополе. По словам Поклонской, в декларации указано, что эта квартира является служебной – она проживала в ней в 2016 году, когда занимала должность прокурора.

В комментарии телеканалу «Дождь» депутат заявила, что может пользоваться прокурорской квартирой до тех пор, пока комиссия при российской Генпрокуратуре не вынесет решение – имеет ли она право приватизировать эту квартиру или должна покинуть жилье. Сейчас, по ее словам, этот вопрос находится в стадии рассмотрения.

«Но, конечно же, в настоящее время я могу пользоваться этой квартирой. Я плачу за нее квартплату, коммунальные услуги, приезжаю и останавливаюсь именно в этой квартире», – заявила она.

Также Поклонская обвинила российское отделение Transparency International в совершении преступления и пожаловалась на расследователей в прокуратуру.

Я буду просить Генеральную прокуратуру России провести проверку по факту совершенных преступлений

«Я буду просить Генеральную прокуратуру России провести проверку по факту совершенных преступлений. По признакам статей (Уголовного кодекса России – КР) 201 (злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях), 128.1 (клевета), 137 (распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка), 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом)», – сказала она.

За последние две недели Наталью Поклонскую уже не в первый раз обвиняют в сокрытии имущества. Ранее юристы партии «Яблока» заявляли, что в своей декларации депутат не указала имущество мужа и личный автомобиль. Поклонская опровергла и эти обвинения. Она заявила, что у нее нет мужа и она разошлась с мужчиной, с которым планировала оформить отношения. А машину, по ее словам, в 2015 году она подарила своему отцу.

Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Она была избрана по крымской части списка партии «Единая Россия». Страны Запада не признали законность выборов в Госдуму на территории аннексированного Крыма и наложили персональные санкции на Поклонскую и других депутатов, избранных на полуострове.