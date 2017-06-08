Пророссийские агенты влияния ‒ так называемые «путинские снегири» ‒ с новой силой начали петь Украине о внеблоковости и нейтралитете. Если страна останется без помощи со стороны других государств и международных организаций, России будет легче продолжать войну и оккупировать изолированную страну.

Не исключение в этом и высказывание бывшего парламентского спикера Мороза, а также и других деятелей, таких как Мураев, Чалый, Балицкий, что внеблоковость, это принесет мир, и такой статус может нам может предоставить Совет безопасности Организации Объединенных Наций.

Очевидно, что сегодня нейтральный статус как таковой не работает. Собственно, Россия начала свою войну против Украины в период, когда мы были внеблоковым государством. И я уверен, что наше беспечное сиротство разожгло аппетит России и ускорило начало войны.

Наше беспечное сиротство разожгло аппетит России и ускорило начало войны

То, что нейтралитет не действует, можно проследить и на истории Второй мировой войны. В то время нацисты оккупировали Бельгию, Нидерланды, Данию, Норвегию, коммунисты начали войну против Финляндии, а позже оккупировали нейтральные балтийские страны ‒ Эстонию, Латвию, Литву. Впоследствии и Швеция и Швейцария сменили политику в угоду Рейха.

Те условно нейтральные страны, возникшие в период Холодной войны, сегодня уже не являются нейтральными. В частности, Финляндия, Швеция и Австрия являются членами Европейского союза. Если Европейский союз имеет общую внешнюю политику и общую политику безопасности, то являются ли эти страны нейтральными? Если Швейцария является партнером НАТО, участвует в миротворческих миссиях, миссиях ЕС и ООН, то является ли это чистым нейтралитетом?

Путин и пророссийские агенты влияния в Украине хотят, чтобы мы были внеблоковыми, нейтральными, без помощи, без гарантий и любых связей, которые усиливали бы нашу безопасность. Так проще осуществлять агрессию.

Нам говорят о том, что такой нейтралитет может обеспечить нам Совет безопасности ООН. Это не только ерунда, это циничная провокация. Совет безопасности ООН сегодня не может принять какого-либо решения в поддержку Украины ‒ ни осудить агрессию, ни направить миротворческую миссию на Донбасс, ни создать международный трибунал по расследованию сбивания малайзийского лайнера рейса МН17, а все из-за права вето России, пользуясь которым она блокирует все решения.

Предположим, что Россия согласилась и Совет безопасности ООН предоставил какие-то гарантии для Украины, а через месяц та же Россия начинает новую войну и наступление на украинскую территорию. Имеет ли Совет безопасности ООН какие-то рычаги против этого? Нет. Россия снова будет блокировать любые решения в Совете безопасности ООН. Поэтому это никакая не защита, это даже не профанация, а осознанная манипуляция общественным мнением для ослабления позиций государства.

Может ли быть уверенность, что Россия, нарушив украинский суверенитет во времена внеблоковости, растоптав как Будапештский меморандум, так и договоры о дружбе, взаимном признании границ и множество других, не сделает это снова? Уверенность есть как раз в обратном.

Сотрудничество с НАТО и будущее членство в нем

Каков механизм защиты Украины? Защита должна быть реальной, настоящей. И существующее сотрудничество с НАТО – тот диалог, который мы ведем с Североатлантическим альянсом, – является залогом усиления национальной безопасности. Членство в НАТО является вопросом будущего, а сегодня, опираясь на нашу цель членства в Альянсе, мы обращаемся к нашим партнерам с вопросами помощи Украине во время настоящее. И эта помощь существенна.

Без диалога с НАТО Россия продвинулась бы намного дальше вглубь страны

С начала российско-украинской войны мы получили от США более 760 миллионов американских долларов в сфере безопасности и оборонных программ – это около 20 миллиардов гривен. Лишние ли эти средства для армии во время войны? Совместные маневры, обучение, инструкторы, трастовые фонды, политическая, материально-техническая поддержка, встречи, визиты, военная медицина. Все это – усиление национальной безопасности государства. Без диалога с НАТО у нас было бы гораздо больше убитых и раненых на войне, а Россия продвинулась бы намного дальше вглубь страны.

Поэтому что бы нам ни пели «путинские снегири» о нейтралитете, нам необходимо усиливать взаимодействие с другими странами, группами стран, международными организациями, НАТО, ЕС и другими институтами, приобретать членство в них с тем, чтобы мы не оставались один на один с врагом. Тогда и победа будет за нами – ведь правда и международное сообщество на нашей стороне.

Имущество, которое является ничейным, то есть нейтральным, само по себе является соблазном, чтобы его захватить и забрать. Поэтому и для Украины быть в системе безопасности значительно лучше и эффективнее, чем быть вне действенных институтов безопасности.

Сергей Джердж, кандидат политических наук, председатель Общественной лиги Украина-НАТО

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода