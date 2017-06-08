Интернет-издание EUobserver рассказывает о жизни в Крыму после российской аннексии. Американский аналитический центр The Atlantic Council размышляет о том, насколько сильно влияние России в странах Центральной и Восточной Европы. А независимый аналитический центр Eurasia Review анализирует последствия попыток российского вмешательства в страны западной демократии.

Независимое интернет-издание EUobserver рассказывает о том, что после аннексии из Крыма вытесняют украинский язык, преследуют людей, препятствуют деятельности журналистов. Автор пишет, что сейчас «зеленых человечков», которые в свое время участвовали в оккупации полуострова, можно увидеть повсюду ‒ на улицах в виде памятников, нарисованными на плакатах и стенах улиц, а также возле портретов президента России Владимира Путина.

Если это будет продолжаться, то уже через три-четыре года никто не будет разговаривать на украинском в Крыму

Автор рассказывает, что «общественные культурные мероприятия на украинском языке часто запрещают, так же как и возложение цветов к памятнику украинскому писателю Тарасу Шевченко в Симферополе», а музей Леси Украинки в Ялте пока закрыт. Ссылаясь на слова председателя Украинского центра в Симферополе Леонида Кузьмина, издание сообщает, что центр все еще проводит уроки украинского языка, но их посещают лишь около 70 человек, и «если это будет продолжаться, то уже через три-четыре года никто не будет разговаривать на украинском в Крыму».

Также в статье обращают внимание на то, что крымские татары постоянно находятся под давлением нового правительства – их подвергают административным арестам, незаконным обыскам и сомнительным условиям задержания, которые они пытаются обжаловать в крымских «судах», но попытки тщетны. Как пишет издание, Лутфие Зудиева, которая работает в ассоциации для детей крымских татар и отца которой арестовали несколько дней спустя, сообщает, что у него даже нет права на юридическую защиту.

Автор также ссылается на слова крымскотатарской журналистки Лили Буджуровой, которая сообщила, что деятельность журналистов в Крыму постоянно контролируется, но она не теряет надежды, что их ждут лучшие времена. По ее словам, после аннексии не так много крымских татар покинули полуостров – там они составляют 12% населения.

Активист крымскотатарского движения Нариман Джелял сообщил изданию о том, что новые законы запрещают говорить что-то против России, а многие крымские татары сейчас находятся под стражей. За ним внимательно следят, ожидая момента, чтобы арестовать его.

Американский аналитический центр The Atlantic Council публикует блог о том, насколько ощутимо влияние России в государствах Центральной и Восточной Европы. Автор – украинский эксперт по кибербезопасности и программный директор ГО «Детектор медиа» Роман Шутов – ссылается на результаты отчета Kremlin Influence Index, оценивающего влияние Москвы на публичный дискурс в разных странах.

Шутов приходит к выводу, что правительства и СМИ некоторых стран неэффективны в борьбе с пропагандой и дезинформацией Кремля, и лучшей защитой от нее является активная деятельность гражданского общества.

Украина считается лидером в борьбе с кремлевской пропагандой

Автор приводит пример Чехии, обращая внимание на то, что активные граждане и правительство этой страны эффективно блокируют попытки Кремля расширить свое влияние здесь. Украина, в свою очередь, считается лидером в борьбе с кремлевской пропагандой: ее правительство приняло меры по ограничению вещания российских телеканалов и заблокировало российские социальные сети, что усложнило доступ российской пропаганды к гражданам страны. Также в статье отмечается, что лишь 8% украинцев смотрят российское телевидение, в то время как около 1% доверяет его новостям, а украинское гражданское общество является очень активным в борьбе с российской пропагандой.

В Грузии российские СМИ также не особенно популярны, но «ряд местных СМИ продвигают антизападные, ксенофобские настроения или пророссийские позиции», а Альянс патриотов Грузии, имеющий достаточно промосковскую риторику, недавно прошел в парламент, тогда как само правительство страны не делает четких шагов, чтобы обеспечить информационную безопасность Грузии, пишет эксперт. А правительство Венгрии, тем временем, «демонстрирует дружелюбие по отношению к Кремлю и не хочет делать никаких политических изменений, чтобы уменьшить влияние его пропаганды».

Шутов заключает, что особенно тревожным является тот факт, что правительства страны, на которые Кремль пытается распространить свое влияние, не делают необходимых шагов для того, чтобы «повысить уровень знаний граждан о том, как работает пропаганда, как СМИ могут манипулировать населением, или как отличить настоящую историю от подделки».

Независимый аналитический центр Eurasia Review анализирует попытки российского вмешательства в страны Запада. Автор статьи поясняет, что в дополнение к украинскому конфликту, отношения между Западом и Кремлем также испортились из-за вмешательства последнего «во внутренние политические сферы ведущих западных демократий»: например, в выборы стран, таких как Германия, Франция и даже США, с целью подорвать влияние тех политиков, которые являются недружественными к позициям Кремля, и поддержать тех, которые симпатизируют России.

Автор отмечает, что среди инструментов вмешательства Кремля в дела других стран есть государственные СМИ, действующие в западных странах, такие как RT или Sputnik, кибератаки, открытая поддержка определенных политиков и партий в западных странах, активность в социальных сетях и создание неправительственных организаций.

Кремль добавил еще один аспект конфликта между Россией и Западом

В статье также указано, что если целью Кремля действительно является налаживание отношений с Западом, то действия ‒ такие как вмешательство в дела других стран ‒ есть контрпродуктивными, ведь даже для тех политиков на Западе, которые тоже хотели бы потепления отношений с Россией, становится дальше все сложнее поддерживать эту идею из-за действий Кремля.

Автор отмечает, что вместе с «политической войной, Кремль добавил еще один аспект конфликта между Россией и Западом». Он заключает, что «в глазах все большего числа наблюдателей Россия выступает в роли ковбоя, представляющего угрозу основным институтам демократической жизни западного общества», что не дает закрывать глаза на существенные расхождения с позицией Кремля и почти исключает сотрудничество в существенных международных вопросах.