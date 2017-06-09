Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявляет, что президент США Дональд Трамп соврал, описывая бюро как организацию со значительными проблемами. Коми также выразил уверенность в том, что Трамп уволил его из-за уголовного расследования, которое проводит ФБР по делу связей с российскими чиновниками. Представитель Трампа это опровергает и предупреждает Коми об ответственности за разглашение конфиденциальных данных.

Выступая 8 июня перед сенатским комитетом по делам разведки Джеймс Коми сказал, что ему казалось, что расследование, сфокусированное на взаимодействии между партнерами Трампа и российскими чиновниками, «раздражало» Трампа и поэтому он решил уволить Коми.

«Я знаю, что меня уволили из-за того, что способ, которым я проводил расследование по делу России, определенным образом на него давил, раздражал его определенным образом», ‒ сказал Коми.

Личный адвокат Трампа Марк Касовиц отверг эти заявления и в ответ обвинил Коми в «самовольном вскрытии» «привилегированного» общения, которое у него происходило с президентом.

Потрясающие заявления Коми в адрес сенатского комитета ‒ это сегодня последняя и самая значимая глава в политической сумятице, захватившей Белый дом и сосредоточившей внимание Вашингтона.

То, что началось как ряд странных случаев сотрудничества между партнерами Трампа и российскими чиновниками, теперь переросло в вопрос, неужели Трамп пытался помешать расследованию ФБР относительно своего первого советника по национальной безопасности.

Этого советника, Майкла Флинна, уволили с должности первого советника Трампа по нацбезопасности в феврале после того, как он ввел в заблуждение должностных лиц Белого дома относительно своего общения с российскими чиновниками, в том числе и с послом России в Соединенных Штатах.

Препятствование правосудию ‒ это уголовное преступление в законодательстве США, хотя среди экспертов юриспруденции идут дебаты, действительно ли Трамп может быть обвиняемым.

Ряд новостей с подробностями взаимодействия между некоторыми партнерами Трампа и подозрительными российскими и другими иностранными должностными лицами дополнил выводы разведывательного сообщества США о том, что Москва вела кибер- и пропагандистскую кампанию с целью вмешаться в прошлогодние выборы.

По меньшей мере два комитета Конгресса, а также ФБР, рассматривают обе проблемы. Последний орган открыл уголовное расследование в июле, когда президентская гонка между Трампом и демократом Хиллари Клинтон выходила на финишную прямую.

Коми, которого назначил предшественник Трампа Барак Обама, давал лишь беглые публичные показания относительно природы и масштаба расследования ФБР. В показаниях комитету Конгресса в марте Коми рассказал о факте расследования, однако не предоставил больше деталей.

Администрация решила опозорить меня и, что более важно, ФБР, тем, что сказала, что организация в состоянии беспорядка. Это просто явная ложь

За день до слушаний 8 июня комитет Сената опубликовал письменные свидетельства Коми, в которых он описал кое-что из своего сотрудничества с Трампом. В показаниях Коми сказал, что во время частного ужина в Белом доме 27 января Трамп потребовал от него приверженности. Это было через неделю после инаугурации.

Трамп неожиданно уволил Коми 9 мая, заявив, что Министерство юстиции было недовольно его работой.

В устных показаниях перед Сенатом 8 июня Коми настойчиво это отрицал, добавляя чрезвычайное утверждение о том, что Трамп соврал. «Администрация решила опозорить меня и, что более важно, ФБР, тем, что сказала, что организация в состоянии беспорядка, что ею плохо управляют, что работники не уверены в лидере. Это просто явная ложь», ‒ сказал Коми.

Коми добавил, что после встречи с Трампом в Белом доме в январе он подумал, что стоит записать детали их встреч, потому что «я действительно переживал, что он может соврать». Коми вспомнил, о чем он тогда думал: «Я это записал, и я это записал во всех подробностях».

Он также сказал, что передал содержание заметок относительно своих бесед с Трампом изданию The New York Times. Как он объяснил, это была попытка заставить назначить специальный совет.

«Слил друзьям-журналистам»

Господин Коми признал, что слил друзьям свои якобы заметки с этих привилегированных разговоров

Адвокат Трампа Касовиц предположил, что Коми будут обвинять в обнародовании «привилегированной информации».

«Сегодня господин Коми признал, что слил друзьям свои якобы (вероятные) заметки с этих привилегированных разговоров, одна из которых, как он показал, была засекречена», ‒ сказал Касовиц.

Сенаторы спросили Коми, имело ли предложение Трампа прекратить расследование против Флинна в себе препятствование правосудию. Коми засомневался, сказав, что этот вопрос стоит адресовать адвокату Роберту Мюллеру, тоже бывшему директору ФБР.

«Я не думаю, что я могу утверждать, что мои разговоры с президентом были попыткой помешать, ‒ сказал он. ‒ Я это воспринял как очень тревожную вещь, это очень волнует».

Позже он сказал, что считает, что его уволили «чтобы изменить то, как осуществляется расследование в отношении России». Несмотря на острую критику Коми, Касовиц сказал, что показания уволенного директора ФБР продемонстрировали, что не было расследования относительно Трампа за сговор с Россией или за попытки помешать расследованию ФБР.

Трамп «никогда, ни в какой форме» не давал приказа Коми остановить расследование против Флинна, сказал Касовиц.

На следующий день после увольнения Коми, 10 мая, Трамп провел необычную встречу в Белом доме с министром иностранных дел России, а также с послом. Согласно сообщениям прессы, Трамп похвастался россиянам увольнением Коми, назвав его «настоящим безумцем» и сказав, что увольнение сняло давление с его администрации.

Увольнение Коми привело к протестам среди конгрессменов. Генеральный прокурор Джефф Сешнз, который возглавляет Министерство юстиции, а следовательно и ФБР, ранее был вынужден взять самоотвод во всех расследованиях, связанных с Россией, потому что и сам взаимодействовал с российскими чиновниками.

Пересмотр, таким образом, пришелся бы на недавно назначенного вице-генпрокурора Рода Розенстайна, но он также подписывал 9 мая письмо об увольнении Коми. Протесты из-за этого привели к тому, что он назначил Мюллера на должность особого адвоката для пересмотра расследования.

До конца расследования далеко

Трамп последовательно отрицал какие-либо нарушения. В речи, произнесенной перед сторонниками в Вашингтоне, почти одновременно со слушаниями, он призвал продолжать борьбу: «Мы в осаде... но мы выйдем больше, лучше и сильнее, чем когда-либо, ‒ сказал он. ‒ Мы не отступим от того, что является правильным... Мы знаем, как бороться, и никогда не сдадимся».

Перед тем 8 июня пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала журналистам, что Трамп «не лжец». «В Вашингтоне мы часто говорим, что оправдания хуже самого преступления», ‒ сказал в интервью Радiо Свобода Норм Эйзен, который был юридическим консультантом президента США Барака Обамы с 2009 по 2011 годы.

Преступление произошло, это было российское вмешательство, и это атака на нашу демократию

«И эти упреки о препятствовании ‒ это оправдания, но сегодня мы услышали от директора Коми, что преступление было даже хуже оправдания. Потому что преступление произошло, это было российское вмешательство, и это атака на нашу демократию; такая же атака с помощью киберсредств и пропаганды, и шпионажа, такие же атаки, которые Россия, Путин используют против них, с которыми люди в Европе очень хорошо знакомы», ‒ сказал Эйзен.

Спикер Пол Райан, избранный республиканец высокого ранга в Палате представителей, сказал, что это было «очевидным», что Трамп не должен был требовать приверженности от Коми. «Еще далеко до конца расследования», ‒ заявил журналистам председатель комитета, республиканец Ричард Барр после завершения слушаний.