Российского оппозиционера Вячеслава Мальцева задержали в Подмосковье

В России правоохранительные органы задержали оппозиционера Вячеслава Мальцева. Об этом в твиттере сообщил активист Сергей Окунев, сообщает Радио Свобода.

Ранее поступили сообщения о задержании в доме Мальцева его близкого соратника Алексея Политикова. Действия правоохранителей предприняты в рамках расследования уголовного дела о событиях 26 марта в Москве, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката «Открытой России» Сергея Бадамшина.

Вечером в субботу 10 июня в подмосковном доме Мальцева проводится обыск. Ранее сторонники оппозиционера сообщили о приезде российских правоохранителей в дом в Лохино, из которого Мальцев ведет эфиры для YouTube-канала «Артподготовка».

В апреле Тверской районный суд Москвы присудил 15 суток ареста Мальцеву за неповиновение полиции на несогласованной акции на Тверской улице в Москве 26 марта. Оппозиционер был задержан 13 апреля рано утром в своей квартире в Саратове.