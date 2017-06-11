Столкновение катера и яхты в Керчи расследует транспортная прокуратура

Столкновение катера и яхты на набережной Керчи, в результате которого два человека погибли, и трое госпитализированы, расследует подконтрольная Кремлю транспортная прокуратура. Об этом сообщил 10 июня российский «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя российской Южной транспортной прокуратуры Агнессу Савченко.

«Занимается керченская транспортная прокуратура, у нее на контроле процессуальная проверка, которую проводится следственными органами, а сами они организовали проведение проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания», – сказала Савченко.

Издание также цитирует помощника начальника крымского управления МЧС Владимира Иванова, который утверждает, что находившиеся на судне дети не пострадали.

По предварительным данным, на яхте «Соларис» (порт приписки – Керчь) находились восемь человек, в том числе двое детей, на быстроходном катере ТК 0393 были четыре человека.

На сайте российского МЧС по Крыму утром 11 июня подтвердили факт столкновения прогулочной яхты «Соларис» и скоростного катера «ТК 0393» в акватории Черного моря в Керчи. Подробностей произошедшего, а также сведений о состоянии здоровья пострадавших, на сайте крымских спасателей нет.

В субботу, 10 июня, в акватории набережной Керчи произошло столкновение двух маломерных судов. По словам очевидцев, катер на полном ходу врезался в яхту.