В результате столкновения судов под Керчью погибли два человека – СМИ

Два человека погибли в результате столкновения двух маломерных судов в акватории Черного моря вблизи Керчи, сообщает российское издание РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.
«По предварительным данным, погибли два человека, восемь человек, в том числе двое детей, доставлены на берег, трое из них госпитализированы», – говорит собеседник агентства.
По его словам, всего на борту маломерных судов находились 12 человек. После столкновения суда остались на плаву.
«Водолазы в настоящее время проводят работы по подъему на спасательное судно тел погибших», – добавил собеседник агентства.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники профильных служб, полиции и прокуратуры на транспорте. Проводятся следственные действия.
В субботу, 10 июня, недалеко от Керчи произошло столкновение двух судов.
По словам очевидцев, катер на полном ходу врезался в яхту.
Рыбакам удалось оперативно выловить из воды троих пострадавших: беременную женщину и двоих парней. Они доставлены в Керченскую больницу № 1.
По данным созданного в Крыму главка МЧС России, в районе Керчи столкнулись прогулочная яхта «Соларис» и скоростной катер «ТК 0393».
Подконтрольная России Южная транспортная прокуратура Крыма начала проверку по факту столкновения судов.
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