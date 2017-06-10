В результате столкновения судов под Керчью погибли два человека – СМИ

Два человека погибли в результате столкновения двух маломерных судов в акватории Черного моря вблизи Керчи, сообщает российское издание РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.



«По предварительным данным, погибли два человека, восемь человек, в том числе двое детей, доставлены на берег, трое из них госпитализированы», – говорит собеседник агентства.



По его словам, всего на борту маломерных судов находились 12 человек. После столкновения суда остались на плаву.



«Водолазы в настоящее время проводят работы по подъему на спасательное судно тел погибших», – добавил собеседник агентства.



На месте происшествия продолжают работать сотрудники профильных служб, полиции и прокуратуры на транспорте. Проводятся следственные действия.



В субботу, 10 июня, недалеко от Керчи произошло столкновение двух судов.

По словам очевидцев, катер на полном ходу врезался в яхту.

Рыбакам удалось оперативно выловить из воды троих пострадавших: беременную женщину и двоих парней. Они доставлены в Керченскую больницу № 1.

По данным созданного в Крыму главка МЧС России, в районе Керчи столкнулись прогулочная яхта «Соларис» и скоростной катер «ТК 0393».



Подконтрольная России Южная транспортная прокуратура Крыма начала проверку по факту столкновения судов.