На первый рейс судна «Князь Владимир» в Крым не продали и половины билетов

В воскресенье 11 июня судно «Князь Владимир» планирует отправиться из российского Сочи в аннексированный Крым с тремя сотнями туристов на борту. Об этом сообщил генеральный директор российской компании «Инфофлот» Андрей Михайловский, информирует «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

Михайловский добавил ,что судно идет с неполной загрузкой, оптимальная вместимость составляет около 650 человек, а с учетом дополнительных мест для детей он может принять до 850 пассажиров.

«За два месяца продаж считаем, что это прекрасный результат, потому что еще не успели раскрутиться рекламные компании, и начало июня – не совсем еще отпускные периоды. Загрузка неполная, но при таких сжатых сроках запуска она реально классная», – сказал Михайловский.

Представитель компании «Инфофлот» утверждает, что фирма каждый день «получает до сотни заявок от желающих отправиться в круизы на «Князе Владимире», которые продлятся до середины октября».

Судно «Князь Владимир» совершило тестовый рейс из российского Сочи в Севастополь. Российские власти ожидают, что в июне этот корабль станет первым за три года круизным лайнером, который будет ходить из соседней России на Крымский полуостров. Организовать регулярное сообщение между Краснодарским краем и Крымом ранее распорядился президент России Владимир Путин.

Изначально планировалось, что «Князь Владимир» отправится в тестовое плавание по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь с обратным возвращением в пункт приписки. Однако «Князь Владимир» зашел в Севастополь вечером 30 мая, а в Ялту так и не прибыл. Местные СМИ сообщают со ссылкой на собственной источники, что это было связано с «техническими причинами».