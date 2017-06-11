В воскресенье в Крыму возможны грозы – синоптики

В Крыму сообщают об ухудшении погоды на полуострове в воскресенье 11 июня. Как сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму, в течение дня возможны дожди и грозы, порывы ветра скоростью до 12 метров в секунду.

В Севастополе, по сообщению синоптиков, – переменная облачность, день возможны кратковременные дожди и грозы, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

В результате ливня 10 июня в Симферополе оказалась подтопленной часть Железнодорожного района города, а также несколько улиц в частном секторе.

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июня в Симферополе выпала среднемесячная норма осадков.