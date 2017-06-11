Симферопольцы подсчитывают убытки от непогоды

В Симферополе из-за сильного ливня, обрушившегося в субботу, 10 июня, на город, пострадали собственники частных заведений, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В тех местах города, где выпало наибольшее количество осадков, оказались подтоплены продуктовые магазины и кафе. В первую очередь, в районе железнодорожного вокзала, на Москольце, проспекте Победы, а также возле улиц Ракетной, Кубанской, Киевской и Толстого.

Как рассказал Крым.Реалии владелец одного из магазинов, из-за потопа пришел в негодность товар, находившийся в помещении. Сумма ущерба, по его словам, составила около 50 тысяч рублей. Это различные продукты и кондитерские изделия.

Возле железнодорожного вокзала Симферополя в результате стихии было зафиксировано несколько ДТП, в воде оказались несколько троллейбусов, автобусов и легковых автомобилей. Некоторым из этих транспортных средств теперь необходим ремонт.

В результате ливня 10 июня в Симферополе оказалась подтопленной часть Железнодорожного района города, а также несколько улиц в частном секторе.

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 10 июня в результате сильного ливня в Симферополе выпала фактически среднемесячная норма осадков.