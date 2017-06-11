Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

Во Франции 11 июня проходит первый тур выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента.

Впервые в выборах участвует созданная в 2016 году партия нового президента Франции Эммануэля Макрона La République En Marche! («Республика, вперед!»).

Согласно опросам, партия La République En Marche! может получить в первом туре не менее 30% голосов избирателей, тогда как «Республиканцы» – 20%, а крайне правый «Национальный фронт», лидера которого Марин Ле Пен победил Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов – 17%. Но для осуществления обещанных реформ Макрону может понадобиться в парламенте поддержка республиканцев.

Французы должны выбрать 577 депутатов, тогда как участие в выборах принимают 7000 882 кандидата.

На парламентских выборах во Франции голосуют не за партию, а за конкретного кандидата в каждом избирательном округе. Если он набирает более 50% голосов в первом туре, его объявляют победителем. В противном случае – два кандидата с наибольшим количеством голосов выходят во второй тур.

Второй тур парламентских выборов во Франции запланирован на 18 июня.

7 мая Ле Пен проиграла во втором туре президентских выборов представителю партии La République En Marche! («Республика, вперед!») Эммануэлю Макрону.