Российского оппозиционера Мальцева отпустили из ОВД

Российская полиция в Москве отпустила оппозиционера Вячеслава Мальцева и семерых его сторонников, задержанных накануне вечером в Подмосковье.

Об этом сообщил сам Мальцев, который вел трансляцию происходившего в Интернете.

Не был отпущен соратник Мальцева Алексей Политиков. Он доставлен в Следственный комитет, его подозревают в применении насилия к полицейскому во время акции протеста 26 марта в центре Москвы, сообщает ОВД-Инфо. Ожидается, что сегодня суд определит для Политикова меру пресечения.

Мальцев с соратниками были задержаны в доме в Одинцовском районе, из которого оппозиционер ведет эфиры для своего Youtube-канала. В доме прошел обыск.

26 марта в центре Москвы по призыву оппозиционера Алексея Навального прошла не согласованная с властями акция против коррупции. После нее были возбуждены уголовные дела о применении насилия к полицейским. Два человека уже были осуждены, они получили реальные сроки. Еще трое подозреваемых находятся в СИЗО, ожидая суда.