МИД Украины: сотни украинцев уже въехали в Евросоюз без виз

В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщают о бесперебойности работы безвизового режима с Евросоюзом в первые часы после вступления в силу.

«Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортам. Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС по состоянию на 5:35, измеряется сотнями. Консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска», – говорится в сообщении Департамента консульской службы.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для граждан Украины при краткосрочных поездках украинских граждан в страны ЕС и «шенгена».

Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» из-за пределов ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться этим режимом, надо иметь биометрический паспорт и, так же как и в случае с визовым режимом, быть способным по просьбе пограничных органов доказать цель и условия своей поездки, свою платежеспособность и тому подобное.

Безвизовый режим позволяет находиться в странах, которых он касается, 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства.