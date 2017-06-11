Следком: капитан катера, протаранившего яхту в Керчи, был пьян, он задержан

В пресс-службе Следственного комитета России по Крыму 11 июня сообщают о предварительных результатах расследования деталей столкновения маломерных судов в Керчи, в результате которого два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Как сообщается на сайте ведомства, по результатам медицинского освидетельствования установлено, что судоводитель катера находился в состоянии алкогольного опьянения.

«По данным следствия, вечером 10 июня в акватории Черного моря при подходе маломерного судна «Солярис» к набережной города Керчи произошло столкновение с промысловым катером «Стелс-007». В результате столкновения на судне «Солярис» две женщины скончались от полученных травм, на катере «Стелс-007» пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, они доставлены в больницу», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту смерти двух человек и травмирования восьми человек в результате столкновения маломерного судна и катера в акватории Черного моря.

Как сообщается, водитель катера задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В субботу, 10 июня, в акватории набережной Керчи произошло столкновение двух маломерных судов. По словам очевидцев, катер на полном ходу врезался в яхту, в результате два человека погибли, и трое госпитализированы.