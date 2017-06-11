Ливия: сына Каддафи освободили по «амнистии»

Одного из сыновей бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама Каддафи, выпустили на свободу, сообщают представители группировки «Абу Бакр ас-Сиддик», которые его удерживали, сообщает Радiо Свобода.

По сообщениям, он покинул место своего заключения в ливийском городе Зинтан 9 июня.

В заявлении группировки говорится, что освобождение Сейфа аль-Ислама произошло «согласно объявленной ливийским парламентом общей амнистии». Речь идет о парламенте, основанном в городе Тобрук. Этот парламент является одним из трех в Ливии, которые борются друг против друга.

В 2015 году суд в столице Ливии Триполи заочно вынес смертный приговор Сейфу аль-Исламу по обвинению в военных преступлениях и действиях, направленных на подавление мирных протестов в 2011 году.

44-летнего Сейфа аль-Ислама Каддафи задержали в ноябре 2011 года после отстранения и убийства его отца, который правил Ливией более 40 лет. Дело в отношении него содержится и в Международном уголовном суде в Гааге.

Столицу Ливии Триполи вместе с частью запада страны сейчас контролирует непризнанная в мире власть, созданная частью депутатов старого парламента, отказавшихся распускаться после выборов в 2014 году нового законодательного органа. Новый законный парламент и созданное им временное правительство работают в городе Тобрук на востоке Ливии. Группировка из Зинтана, которая удерживала Сейфа аль-Ислама Каддафи, признает власть этого правительства Ливии.