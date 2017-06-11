В День города в Севастополе устроили выставку автомобилей и автотюнинга. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, машины выставили на площади Нахимова.

Какого-либо специального принципа выбора участников организаторы не придерживались. Выставились все желающие – от подержанных «Москвича» и «Лады» до дорогих иномарок и ретро-автомобилей. Всего в выставке приняли участие более двух десятков заводских и самодельных автомобилей.

День города в Севастополе отмечают во второе воскресенье июня. Традиционно в этот день проводилась большая выставка цветов и продукции городских предприятий. В этом году подконтрольные Кремлю власти города решили перенести праздничные мероприятия на День России 12 июня. А в День города, кроме автовыставки запланировали выступления нескольких оркестров русских народных инструментов.

До российской аннексии Крыма День города праздновался широко, выставки продукции украинских и городских предприятий растягивались на сотни метров Приморского бульвара. К этой дате приурочивали проведение международного фестиваля искусств «Война и мир». В вечернюю программу праздника входило музыкальное гранд-дефиле.