СБУ подтверждает информацию об исчезновении в Донецке журналиста Васина

В Службе безопасности Украины подтверждают информацию об исчезновении украинского журналиста, который жил в Донецке со времени оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин.

«Мы знаем эту ситуацию... Мы его ищем, и знаем, более или менее, где. Больше ничего сообщить не можем», – отметили в СБУ в комментарии «Громадському».

Первым об исчезновении журналиста сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов.

Фирсов сообщил Радио Донбас.Реалии, что в группировке «ДНР» родственникам Станислава Васина не дают никакой информации о его местонахождении, известно, что мать в последний раз общалась с ним 2 июня, на следующий день они должны были встретиться в Макеевке, но этого не произошло, Станислав просто не вышел на связь.

Блогер и автор Радио Донбас.Реалии Станислав Васин исчез в Донецке. Егор Фирсов предполагает, что журналиста задержали боевики группировки «ДНР». По данным Фирсова, в квартире Васина – следы взлома и обыска. Подтверждения этой информации из других источников нет.

Станислав Васин готовил репортажи о жизни Донецка для Радио Донбасс.Реалии и других изданий. Связи с ним редакция Радiо Свобода не имеет со 2 июня.

С 2014 года часть Донецкой области и сам город Донецк контролируют поддерживаемые Россией боевики группировки «ДНР».