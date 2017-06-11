МИД Украины: четырем украинцам отказали во въезде в Евросоюз

В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщают, что по состоянию на 10.00 воскресенья четырем гражданам Украины отказали во въезде в ЕС.

По информации украинской стороны, один из них ранее имел запрет на въезд в Евросоюз, один – не имел ни биометрического паспорта, ни визы, еще двум отказали из-за превышения срока предыдущего пребывания в ЕС.

«На участке границы с Польшей 539 человек въехали в рамках безвизового режима, Румыния – 151 человек. В Будапешт прибыли 136 граждан Украины, из них – 35 без виз. Граждане Украины – пассажиры рейса «Киев-Прага», владельцы биометрических паспортов, беспрепятственно прошли пограничный контроль. Украинско-словацкую границу состоянию на 10:30 пересекли 733 граждан Украины, из них безвизовым режимом воспользовались 33 человека. В Рим прибыли два рейса – из Львова и Киева, 45 граждан с биометрическими паспортами», – говорится в сообщении.

«Граждане Украины прибывают в Париж, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне», – отмечают в Департаменте консульской службы МИД Украины.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для граждан Украины при краткосрочных поездках украинских граждан в страны ЕС и «шенгена».

Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» из-за пределов ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться этим режимом, надо иметь биометрический паспорт и, так же как и в случае с визовым режимом, быть способным по просьбе пограничных органов доказать цель и условия своей поездки, свою платежеспособность и тому подобное.

Безвизовый режим позволяет находиться в странах, которых он касается, 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства.