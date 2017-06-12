«Крымнаш» для российских школ

В новом учебному году псковских школьников ждет оригинальный факультатив: уроки патриотического воспитания от известного российского писателя Александра Проханова. Судя по анонсам, курс очень политизирован. Помимо истории военных побед России Проханов предлагает рассказывать детям про Крым и Арктику – точки, где притязания России наталкиваются на противодействие остального мира.

С точки зрения истинного патриота, просто знать и помнить факты отечественной истории недостаточно, уверен писатель Александр Проханов:

– Исторические представления, если человеку четко не напоминать о его предках, о его истории, о его значении в этом мире, гаснут и меркнут, и человек утрачивает эту огромную вертикаль, которой он связан с небесами, с величием, с возвышенным, с благодатью. Необходимо выстроить это все в более правильную, сложную, русскую историографию, – так в своем привычном стиле Проханов разъясняет цель российского школьного курса патриотического воспитания, который разработали члены Изборского клуба.

Эта новость прилетела с Петербургского экономического форума. "Андрей Турчак и Александр Проханов договорились о том, что с 1 сентября в псковских школах введут урок патриотизма", – написала 1 июня в своем инстаграме пресс-секретарь псковского губернатора Оксана Ширан. Подробностей о новой программе было немного. Сообщалось, что авторство учебного курса принадлежит членам Изборского клуба, а в его содержание включены три основные темы – Великая Отечественная война, Крым и открытие Арктики.

"Уроки будут идти в форме факультативных занятий. Члены Изборского клуба рассчитывают, что образовательная программа по патриотическому воспитанию будет внедрена в российские школы и университеты", – сообщила в инстаграме Ширан.

Идея сделать Псковскую область полигоном для распространения прохановского взгляда на патриотизм обрадовала далеко не всех. Депутат Псковского областного Собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг жестко раскритиковал попытки государства заставить детей любить Родину: "Почему патриотическое воспитание в нашей стране – в первую очередь военно-патриотическое? Почему не мирно-патриотическое? Кого должен воспитать патриотизм, восхваляющий насилие и кровопролитие? К чему должны быть готовы дети, получившие такие уроки? Они должны быть готовы убивать лично?".

Александр Проханов успел предложить свою идею многим губернаторами, как рассказывает он Радио Свобода, и "все высказали огромную заинтересованность в этом". Но именно Псковская область раньше и активнее всех включилась в работу. Причина, в принципе, понятна: Изборский клуб сам родом из Псковской области.

Название этого неформального объединения происходит от древнего русского поселения Изборск в 30 км от Пскова. Проханов, который основал клуб и стал его председателем, еще 10 лет назад открыл на окраине Изборска так называемый "Священный холм" – курган, землю для которого привезли с различных памятных мест региона. "И у меня было ощущение, что эти земли вдруг превратились в огненные лучи, они слились между собой, они образовали как в реакторе поток огромных энергий", – говорил потом Александр Проханов.

Создание Изборского клуба он называет одним из чудес, случившихся под сенью "Священного холма". "Это клуб единомышленников, который тоже выступает как оружие, как крепость. Вот почему Изборск" – объясняет писатель. В клуб вошли политики и публицисты консервативно-патриотической направленности. В числе постоянных членов, например, Александр Дугин, Сергей Глазьев, Михаил Делягин. Цель клуба – "сражаться за суверенность русской истории, русской культуры, русского государства".

Теперь это сражение переносится на территорию общеобразовательных школ. Сам Проханов описывает компоненты будущей учебной программы в привычной ему поэтичной манере:

Мы создали методический продукт, в котором детям будет рассказано о трех больших темах, которые должны разбудить в их сознании, в их исторической или, может быть, генетической памяти эти уснувшие коды

– Мы создали методический продукт, в котором детям будет рассказано о трех больших темах, которые должны разбудить в их сознании, в их исторической или, может быть, генетической памяти эти уснувшие коды. Это тема наших великих сражений, наших великих побед, наших великих полководцев, там, где России удавалось отбить страшные напасти, страшные нападения, начиная с Ледового побоища и Куликовской битвы и заканчивая Берлинской операцией. Это тема Крыма. Сегодня воссоединение с Крымом является предметом острейшей полемики, идеологической, культурной, политической и исторической. Мы говорим о Крыме как об удивительно значимом явлении для России, не просто геополитическом, где мы содержим свой Черноморский флот, а о таком историческом, метафизическом, где столько наших могил, столько наших побед, столько наших страданий, как о месте, где Россия получила свет православия. И наконец, мы говорим об Арктике. Почему Арктика? Потому что Арктика сегодня является областью российской экспансии, откуда мы ушли после 1991 года. У нас не хватило сил содержать нашу арктическую цивилизацию, построенную в основном в советское время. Были разрушены станции слежения, погибли поселки, были уничтожены технологии, которые позволяют человеку жить в Арктике. Сейчас мы туда возвращаемся. И Арктика является для русского человека не просто зоной, где мы будем добывать углеводороды, или водить караваны по Северному морскому пути, или создавать оборонные пояса. А это область, где русский человек опять становится первопроходцем, искателем, подвижником. Есть такая мистическая сила, которая вела всегда русских людей на север, к Беловодью, в область Полярной звезды.

Мистическая сила, пробуждающая генетические коды, должна прийти в псковские школы с 1 сентября.

В первый рабочий день после Петербургского экономического форума представители педагогического сообщества отношение к новому факультативу еще не выработали. Начальник управления образования Псковской области Александр Седунов не комментировал уроки патриотизма, пока не получил вводные от губернатора, директора школ – пока не услышали новость от управления образования. Однако, к середине этой недели тема была осмыслена.

В каких школах, в каких классах, в каком объеме будут введены патриотические уроки по методике Изборского клуба – "это все еще будет обсуждаться", сообщил корреспонденту Радио Свобода Александр Седунов.

Сам историк по образованию, он комментирует идею в максимально общих выражениях:

– Я, безусловно, положительно к этому отношусь, потому что внимание к истории, внимание к наиболее значимым событиям истории – я считаю, что это очень важная и воспитательная, и образовательная часть деятельности всех школ, и конечно, это будет более активно воспитывать гражданственность в наших детях.

– Чем это будет отличаться от обычных уроков истории?

– Здесь, знаете, такой специфичный момент. Поэтому мы и говорим, что мы не с места в карьер начинаем эту работу, а очень внимательно, детально все обсудим и со специалистами, и с методическими объединениями учителей.

Директора псковских школ и заместители по воспитательной работе, с кем удалось переговорить Радио Свобода, отнеслись к идее "патриотизма по Проханову" в целом положительно. Хотя детали работы им еще не ясны.

"Изучаем его понемножечку... Ничего не могу сказать. Надо вникнуть", – говорит замдиректора по воспитательной работе школы №1 Светлана Командинова. Сейчас Светлана Николаевна читает книги Проханова и планирует собрать классных руководителей, познакомить их с материалами по теме, "чтобы было о чем говорить".

Самая большая городская школа, Псковский педагогический комплекс, собирается "работать, как работали", говорит директор Любовь Николаева. "Для нашей школы эта идея не нова, это направление давно является одним из ведущих. У нас уже очень много разработок (по патриотическому воспитанию – РС)", – прокомментировала она нововведение. Темы, выбранные Прохановым для учебного курса, Любовь Алексеевна находит важными и актуальными:

– Вы сами знаете, все эти ценности – они вечны. При чем здесь Арктика? Ну это, наверное, на будущее для того, чтобы ее осваивать, для того, чтобы она приносила пользу нашей стране. Нужно ребят ориентировать на то, что нужно осваивать и Арктику.

– А про Крым, наверное, будут говорить, что он наш и всегда был наш?

Крым действительно всегда был наш, и я как историк могу доказать, что это действительно так

– Да нет, не только в этом направлении. Он действительно всегда был наш, и я как историк могу доказать, что это действительно так. Мы будем, наверное, говорить о красотах этого края, о перспективах его развития. И о том, что эта земля боевая и она действительно полита кровью русских солдат.

Полностью готовы к преподаванию крымско-арктической тематики и в Многопрофильном правовом лицее №8. Эта школа специализируется на общественных дисциплинах. Здесь детей учат быть гражданами уже с начальных классов – через ролевые игры, дискуссии и социальный театр. В правовое образование запросто впишется и тема Крыма, говорит директор школы Ирина Прокопчук:

– У нас очень хорошие учителя истории, и они очень четко проговаривают, что происходило и что там сейчас. К тому, что дети слышат в СМИ, дети уже готовы.

– А что вы рассказываете про Крым?

– Мы рассказываем, что изначально Крым был наш, жили совместно. Рассказываем, что там живут наши братья. Потом мы говорим о том, что люди добровольно сделали свой выбор и они имеют на это право.

Перспектива внедрения в псковских школах уроков патриотизма вызвала неоднозначную реакцию у региональных политиков:​

"Патриотизм в детях надо воспитывать, а не учить ему, – прокомментировал нововведение Константин Вилков, руководитель Псковского регионального отделения партии "Родин". – Мы можем вводить любые дисциплины хоть с детского сада, но если у нас не будет общего направления, общей задачи и правильного фона для воспитания молодежи, результата не будет".

Это не патриотизм, а перекос в мышлении. Патриотизм не выражается в воинственности, в оправдании захвата Крыма. Это подмена понятий

Еще резче высказался в эфире "Эхо Москвы в Пскове" лидер движения "Свободный берег", один из руководителей псковского отделения "Открытой России" Игорь Батов: "Это не патриотизм, а перекос в мышлении. Патриотизм не выражается в воинственности, в оправдании захвата Крыма, в нарушении договоров и так далее. Это подмена понятий. Такой патриотизм нам не нужен".

Перспектива внедрения в псковских школах уроков патриотизма вызвала дискуссию на последнем заседании Псковского областного собрания депутатов.

Принудительное воспитание патриотизма – это предвестие государственного политического банкротства

"Любовь к Родине не предполагает почитания государственных мифов и легенд. Если патриотизму учить по истории правящей – в любой момент – партии, то личная история человека и официальная история государства не совпадут. И с этого момента человек отстраняется от государственной фальши и парадного лицемерия, с этого момента государство становится чужим. Принудительное воспитание патриотизма – это предвестие государственного политического банкротства. В любую эпоху, в любой стране", – заявил Лев Шлосберг с трибуны Псковского областного собрания депутатов.

Губернатор Андрей Турчак, присутствовавший на сессии, ответил Шлосбергу так: "Нас с детства – в детском саду, в школе, на военной кафедре – учили, как Родину любить. Этому тоже надо учить. Это может понять только тот, кто воспитал детей".

Как именно, в каких словах и выражениях с сентября начнут учить любить Родину псковских школьников, сейчас понять до конца все-таки сложно. Методическое пособие разработано, но в публичном доступе его еще нет, говорит Александр Проханов.

Более точная информация про то, в какой форме и с каким содержанием будут псковских школьников учить патриотизму, появится только в августе. Скорее всего, эту тему будут обсуждать на августовских педсоветах, говорит Александр Седунов. За летние месяцы несколько загадочная пока методичка Изборского клуба должна преобразоваться в более конкретное учебное пособие.