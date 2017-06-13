В День России, 12 июня, в Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала около полутора тысяч участников акций протеста против коррупции. Еще десятки людей были задержаны в других российских городах – от Владивостока до Калининграда. Среди задержанных в Москве – оппозиционные политики Илья Яшин и Вячеслав Мальцев, директор «Фонда борьбы с коррупцией» Роман Рубанов и другие активисты. Инициатора антикоррупционных протестов Алексея Навального полиция задержала в Москве еще перед началом запланированных акций. Эксперты констатируют, что эти акции могут быть началом новой протестной волны.

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Московские власти сначала разрешили Алексею Навальному и его соратникам провести акцию протеста на проспекте Сахарова. Оппозиционер и его сторонники согласились. Но выяснилось, что чиновники мэрии не позволили организаторам установить экраны для демонстрации видео, а затем стали оказывать давление на компании, которые устанавливают звуковое оборудование.

Оставшись без звука, Навальный обратился к своим сторонникам не приходить на проспект Сахарова, а провести акцию в виде прогулки, так же как и 26 марта этого года. То, что у Алексея Навального было мало времени на передислокацию акции, стало причиной того, что она была не такой многочисленной, чем та, что была в конце марта, считает оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Хотя, по его словам, протестная активность будет нарастать.​

«Она в любом случае будет расти, потому что проблемы не решаются. Просто не понятно, когда это произойдет и что станет триггером нового протеста. 26 марта это был фильм «Он вам не Димон» – и там было много людей. На прогулку организаторы приглашали задолго до самой акции. А в этот раз был один день и людей было мало. Было бы 50 тысяч на Тверской – их было бы очень трудно разогнать», – считает Дмитрий Гудков.

Энергия новой волны

В России, тем временем, тысячи люди продолжают выходить на акции протеста – не за Навального, а потому желающих получить от власти ответы на вопросы. Энергия протеста в России будет увеличиваться, считает политолог Станислав Белковский.

«Трудно рассуждать сейчас о количестве участников протестов, но уже ясно, что атмосфера протеста совсем не та, что была в 2011 году. Тогда миллионы людей надеялись на уступки со стороны власти, и эти уступки были. Они были объявлены Дмитрием Медведевым, который был тогда президентом, и частично воплощены. Но потом Владимир Путин все это отменил. И сейчас протестующие не надеются на власть, у них накопилась злоба по отношению к власти. Поэтому сама атмосфера более радикальная, чем 5-6 лет назад. А это значит, что энергия протеста будет расти», – отметил политолог.

Итоги акции 12 июня подводить еще рано. Можно лишь сказать о большом количестве задержанных. Как считают эксперты, российская власть если и справляется с новой протестной волной, то с большим трудом.