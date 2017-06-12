12 июня в России отмечают день провозглашения государственного суверенитета. В Крыму после его российской аннексии этот день отмечается официально и является выходным. В этом году россияне – сторонники оппозиционного политика Алексея Навального – встречают День России антикоррупционными акциями. Крымчан же чиновники заранее предупредили об ответственности за терроризм и экстремизм. Крым.Реалии следили за тем, как прошел сегодняшний день на полуострове.

12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. С тех пор в этой стране эту дату отмечают как День России. В Крыму задолго до его аннексии пророссийские силы ежегодно устраивали акции и мероприятия в этот день. А с 2014 года этот праздник на полуострове стали отмечать на государственном уровне, объявив 12 июня выходным днем.

Парад дружбы и оркестров, лавочка и Газманов

В Крыму в честь российского праздника чиновники организовали ряд мероприятий. В частности, в Симферополе одними из главных пунктов праздничной программы стали закрытие фестиваля «Великое русское слово» и Парад дружбы народов. Кроме того, прошли различные патриотичные акции, а на площади Ленина – концерт с фейерверком.

​При этом от работников некоторых бюджетных учреждений Симферополя чиновники потребовали обязательного присутствия на мероприятиях. «Администрация учреждения подписала приказ об обязательном участии работников в шествии по центру города и присутствии на площади Ленина. При этом сказали, что надбавка к зарплате за работу в праздничный день учтена не будет», – заявил Крым.Реалии на условиях анонимности один из сотрудников учреждения образовательной сферы города.

Обязали выйти на работу в этот день и работников музейных учреждений Керчи. Для них выходной отменили. «12 июня в честь Дня России во всех музеях «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника» отменен выходной день (понедельник – единый выходной день музеев Керчи) и они работают по обычному графику», – заявили в подконтрольной России администрации города.

В Ялте День России встречали танцевальным флешмобом и установкой фотозон с матрешками и персонажами русских сказок.

В Севастополе состоялся парад военных оркестров.

В центре Евпатории 12 июня открыли арт-объект – 13-метровую скамью из деревянных букв с названием города.

​В честь праздника на полуострове выступили два российских исполнителя. Денис Майданов спел в Ялте, а Родиона Газманова ожидали в Евпатории в музыкальном проекте «Крым – Россия. Навсегда!». Несколько дней назад он также выступил в ялтинском отеле «Пальмира Палас».

Праздничные туры

День России стал поводом для развития отдельного туристического направления в Крыму. Местные туроператоры предлагают россиянам отмечать праздник именно на полуострове. Для этого разработаны специальные автобусные туристические туры из Ростова-на-Дону в Крым на пять дней (4 ночи). Маршрут следования: Евпатория, Инкерман, Ялта, Алупка, Гаспра и Массандра. Стоимость программы составляет около 13 тысяч рублей с человека, но с указанием, что за отдельные экскурсии, обеды и ужины им придется платить дополнительно.

На сайтах крымских туроператоров также висят десятки предложений отметить День России в санаториях полуострова. Стоимость одной ночи в них в рамках праздничного предложения стартует от 2,5 тысяч рублей и доходит до 4 тысяч рублей.

В поисках террористов

В этом году накануне Дня России чиновники стали предупреждать крымчан об ответственности за терроризм и экстремизм. Разъяснение накануне 12 июня появилось на официальном сайте подконтрольного России правительства Севастополя.

В нем перечислены обязанности граждан при посещении ими массовых мероприятий, всего восемь позиций. Среди них – соблюдение общественного порядка, недопущение действий, создающих опасность для окружающих, уважительное отношение к персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия и прочее.

​В объявлении властей перечислены еще восемь запретов для всех, кто посещает публичные акции. Кроме проноса запрещенных предметов и алкоголя запрещается также проносить с собой крупногабаритные свертки, сумки и чемоданы. Запрещены выкрики или действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей. Горожанам также запретили забираться на ограждения, парапеты, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения.

«Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – говорится в объявлении.

Чиновники также предупредили севастопольцев о мерах личной безопасности и правилах поведения в условиях угрозы совершения теракта.

Аналогичные памятки размещены и на сайтах других органов местной власти, подконтрольных Кремлю. А нынешние власти Керчи решили перечислить все российские законодательные акты, регламентирующие ответственность за экстремизм и терроризм, процитировав наказание за них из Уголовного кодекса России.

Крымские и российские общественники усматривают в таких предупреждениях способ противодействия гражданской активности. Как известно, в различных регионах России 12 июня состоялись антикоррупционные акции протеста.

​«Террористическая угроза, о которой говорят крымские чиновники, должна измеряться в терактах, предотвращенных или совершенных. Ни об одном, ни о другом в Крыму мне не известно. Но это общероссийская практика, которая приходит в Крым. Российские власти тоже расклеили подобные предупреждения накануне акций протеста, которые прошли 12 июня в России. Это одна из форм противодействия активности людей. Это то, что происходит в Санкт-Петербурге, Москве и других городах, а теперь и в Крыму», – сказала правозащитница Александра Крыленкова.

​По мнению российского общественника Ильи Большедворова, памятки о терроризме в Крыму могут свидетельствовать о том, что местные власти хотят перестраховаться насчет любых возможных протестов: «Органы государственной безопасности в Крыму работают эффективно, и я не слышал, чтобы какие-то проявления терроризма были на полуострове. Но противодействие мероприятиям, как, например, в России 12 июня, со стороны органов власти есть и это нельзя сбрасывать со счетов».

Тем не менее, 12 июня крымским сторонникам оппозиционного российского политика Алексея Навального все таки удалось провести акции на полуострове, однако с пикетами на улицы городов они так и не вышли. Подробнее об этом читайте в материале Ивана Путилова.

«День незалежности» России

Несмотря на то, что День России отмечается уже 27-й год подряд, почти половина россиян не знают его значения. Такие данные опроса приводит «Левада-центр». Только 49% россиян смогли правильно ответить на вопрос: «Знаете ли вы точно, какой праздник отмечается в России в этот день (12 июня)?». При этом 32% назвали праздник «Днем независимости России».

Корреспонденты Крым.Реалии провели свой опрос среди крымчан. Мы спросили у них, что означает День России и почему его празднуют именно 12 июня? Из всех опрошенных нами респондентов только одна крымчанка смогла правильно ответить на вопрос. Однако она назвала 12 июня «днем незалежности» России.