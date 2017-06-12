По России 12 июня прокатилась новая волна антикоррупционных протестов. В аннексированном Крыму сторонники российского оппозиционера Алексея Навального на этот раз даже не пытались провести свой митинг и не подавали заявок в мэрии. На полуострове все ограничилось тем, что несколько активистов сфотографировались с антиправительственными плакатами и выложили их в сеть. Причем некоторые делали это в горах. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, почему крымские сторонники российской оппозиции решили воздержаться от уличных протестов.

Акции против коррупции были заявлены почти в 200 российских городах. Они были организованы в ответ на призыв оппозиционера Алексея Навального выходить на улицы 12 июня – в День России. Наиболее массовые протесты прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Акции там были разогнаны силами ОМОНа и Росгвардии. В отделениях полициях оказались сотни людей.

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За два дня до протестов крымские сторонники Навального объявили в социальных сетях, что на полуострове не будут проводиться массовые мероприятия, связанные с антикоррупционными протестами.

«Есть вероятность, что в этот день по своей личной инициативе кто-то выйдет с одиночным пикетом, это обычная практика, которая не требует согласований. На таких людей могут выплескивать агрессию неадекватные граждане, вдруг вы увидите такое правонарушение – зафиксируйте, сохраните и присылайте нам», – говорилось в сообщении в группе «Навальный 2018. Крым».

Одиночных пикетов в итоге не было, но некоторые крымчане сделали фотографии с плакатами и выложили их в социальные сети. Севастополец Алексей Иванов написал на воздушном шарике, раскрашенном в цвета российского триколора, лозунг «Россия без коррупции» и сфотографировался с ним на набережной. Еще двое его единомышленников сделали снимки с плакатами с надписью «Денег нет, но вы держитесь» и портретом автора этого крылатого выражения Дмитрия Медведева.

Социальная акция в Севастополе, 12 июня 2017 года

А один из лидеров крымских сторонников Навального Алексей Ефремов в день протестов решил отправиться в горы. Там он также сделал фотографию с плакатом «Я хочу жить в свободной стране» и разместил ее в соцсетях.

«Пока не соскучился по тюрьме»

В телефонном разговоре с корреспондентом Крым.Реалии с горной вершины Ефремов рассказал, что выложил фото в знак солидарности с участниками антикоррупционных митингов в соседней России.

Мы решили сделать фотографии и выложить их в соцсеть, чтобы наши подписчики и люди, которые нас поддерживают, видели, что нам не все равно

​«Мы решили с ребятами показать, что мы мысленно с ними, хоть и не вышли сегодня на протест. Мы решили сделать фотографии и выложить их в соцсеть, чтобы наши подписчики и люди, которые нас поддерживают, видели, что нам не все равно то, что сегодня происходит, что мы это поддерживаем», – сказал он.

Ефремов добавил, что изначально он вместе со своими сторонниками планировал организовать в Симферополе полноценный митинг. Но за полтора месяца до даты его проведения, по словам активиста, готовящимся мероприятием начали активно интересоваться сотрудники силовых структур.

Началась слежка. К одной нашей девушке стали приезжать в университет. То есть уже стали вычислять, где наши люди

​«Мы с ребятами консультировались, собирались в реальной жизни и онлайн и решили, во-первых, поберечь людей. А, во-вторых, началась слежка. К одной нашей девушке стали приезжать в университет, говорили с деканом, с научным руководителем, пытались выяснить, когда у нее защита диплома, чем она занимается. То есть уже стали вычислять, где наши люди», – рассказал Ефремов.

​По словам активиста, у него самого в минувшую пятницу состоялся разговор с сотрудником Центра «Э», в ходе которого его настойчиво расспрашивали, чем он и его соратники планируют заниматься 12 июня. Также ему звонили из российской прокуратуры Крыма и предупреждали о «недопустимости противозаконных мероприятий». Ефремов отметил, что в условиях такого пристального контроля со стороны силовых органов его единомышленники сочли невозможным проводить публичные акции.

Мне пока хватило, пока я не соскучился по тюрьме. Осенью ностальгия будет мучить, тогда уже будем делать что-то массовое и активное

​«Чего греха таить, у нас у каждого свои планы на времяпрепровождение, на отдых. Не захотелось еще одни выходные и праздники провести в заключении, в разборках. Мне пока хватило, пока я не соскучился по тюрьме. Осенью ностальгия будет мучить, тогда уже будем делать что-то массовое и активное», – сказал Ефремов.

Дежурные по отсидке

Первая волна акций против коррупции прокатилась по России 26 марта. Поводом для протестов стал выход фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» о тайной собственности и бизнес-активах премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Акции весной прошли в десятках российских городов, и в большинстве случаев они жестко разгонялись ОМОНом. Только в Москве были задержаны более тысячи человек.

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В Крыму сторонники Навального также заявили о себе. Они заблаговременно подали заявки на проведение митингов в Симферополе и Севастополе 26 марта, но администрации этих городов, подконтрольные России, отказали в согласовании мероприятий. В итоге организаторы акции вместо большого митинга призвали провести серию одиночных пикетов.

Но и этим планам не суждено было сбыться. 25 марта – за день до предполагаемой даты пикетов – российские силовики задержали семерых активистов, которые обсуждали свои планы в симферопольском кафе. В полицейском участке их допросили и затем отпустили.

26 марта в центре Симферополя были задержаны около десяти человек, которые планировали присоединиться к протестам. Двоим симферопольцам удалось устроить одиночные пикеты. Но они простояли с плакатами примерно минуту, после чего на них напали неизвестные люди спортивного телосложения. Были задержаны и организаторы протестов – Алексей Ефремов и Дмитрий Кисиев. Обоих осудили за «неповиновение законным требованием полиции»: первому выписали штраф в 500 рублей, второму – арест на 10 суток.

​После этих событий крымские сторонники Навального оказались под пристальным контролем Центра по противодействию экстремизму. 29 апреля Ефремов и Кисиев снова были задержаны полицейскими. В этот день в России проходила антипутинская акция «Надоел», организованная движением «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Лидеры крымских «навальнистов» не имели к ней никакого отношения, но их все равно взяли под стражу. Ефремова забрали в участок, когда он ожидал отца возле его места работы, а Кисиева – по дороге на экзамен в университете. По словам адвоката Алексея Ладина, полицейские избили Дмитрия во время задержания, а в рапорте написали, что он бился головой об стену.

Менты решили отчитаться, что у нас все два «главных оппозиционера» сидят. Хотят сделать из нас дежурных по отсидке

​«Менты решили отчитаться, что у нас все два «главных оппозиционера» сидят. Хотят сделать из нас дежурных по отсидке. Если где какой-то митинг, то вы знаете, что делать – надо ловить меня, судить и сажать», – прокомментировал тогда действия силовиков Алексей Ефремов.

После задержания состоялся суд. Кисиева снова обвинили в «неповиновении полицейским» и присудили 15 суток ареста. Весь этот срок его содержали в одиночной камере.

Ефремова осудили по двум статьям – то же «неповиновение сотрудникам полиции» и «организация несанкционированного митинга».

По словам активистов, эти меры воздействия не отбили у них охоту заниматься общественной и политической деятельностью. Ефремов заявил, что его соратники собираются летом «копить силы» и искать сторонников, чтобы осенью продолжить свою работу, в том числе, в виде массовых акций.