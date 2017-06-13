В суде по делу о теракте в Новоалексеевке продолжают опрашивать свидетелей

Очередное судебное заседание по факту организации теракта в поселке Новоалексеевка Херсонской области состоится 27 июня. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская.

По ее словам, на заседании планируется заслушать показания свидетелей, которые еще не были опрошены.

При этом накануне,12 июня, на судебном заседании были заслушаны показания нескольких свидетелей.

Анна Чернявская заметила, что суд постановил продолжить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на следующие после 12 июня 60 дней.

14 апреля 2016 года в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицировали как теракт.

Херсонская область граничит с аннексированным Россией Крымом.

После аннексии Крыма в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».