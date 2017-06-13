Жители Алупки требуют от российских властей вернуть им органы местного самоуправления украинского образца. В данный момент этот южнобережный город де-факто входит в состав Ялтинского городского округа. На днях алупчане записали видеообращение президенту России Владимиру Путину с пожеланием пересмотреть административное устройство Крыма и вернуть их населенному пункту горсовет и другие органы самоуправления. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, почему Алупка хочет отделиться от Ялты, и как много у ее жителей шансов добиться своего.

«Наш город погибает! Пожалуйста, просим вас пересмотреть вопрос об административном делении города Ялты, вернуть Алупке органы местного самоуправления, городской совет, бюджет, а также службы, которые обеспечивают нормальное функционирование города. Пожалуйста, спасите наш любимый город», – заявила одна из спикеров на видеообращении жителей Алупки к Путину.

Оно было записано 9 июня у входа на территорию Воронцовского дворца. На видео присутствуют несколько десятков человек. Поводом для записи обращения стала ситуация с парком-памятником «Алупкинский», прилегающим к дворцу. Накануне администрация Воронцовского начала обносить его забором и заявила о намерении ввести плату за вход. Для местных жителей Воронцовский парк – это одна из немногих оставшихся зон отдыха и территория, через которую у некоторых пролегает путь на работу.

Алупчан возмутили готовящиеся нововведения. Люди подняли тревогу, но в самом городе не оказалось чиновников, к которым они могли обратиться. Если не считать главу алупкинского территориального органа, который представляет российскую администрацию Ялты в населенном пункте и почти не имеет полномочий.

До чиновников – 20 километров

До российской аннексии Крыма Алупка также была городом в городе и входила в состав Ялты. Но при этом алупчане избирали свой горсовет и мэра, а также имели исполком.

Ситуация переменилась весной 2014 года. Тогда парламент Крыма, уже подконтрольный России, принял закон об административно-территориальном делении. В соответствии с ним на полуострове признаются 11 городов республиканского подчинения. Один из них – Ялта, в состав которой входит Алупка.

Следом, 4 июня 2014 года, российский парламент Крыма принял закон о структуре местного самоуправления. В соответствии с ним городские советы избираются только в 11 городах республиканского подчинения и в 4 городских поселениях. Алупка не входит ни в число первых, ни в число вторых. И после выборов, которые прошли по российскому законодательству в сентябре 2014 года, в Алупке были упразднены горсовет и должность мэра. Населенный пункт стал территориальной единицей Ялты, и единственным чиновником в городе стал глава территориального органа, который назначается ялтинской администрацией.

Спустя три года, после того, как эта система была воплощена в жизнь, алупчане начали публично высказывать недовольство тем, что у них забрали органы самоуправления.

Житель Алупки Дмитрий Лебедев, который участвует в протестах за бесплатный вход в Воронцовский парк, рассказал корреспонденту Крым.Реалии, что его земляков не устраивает как минимум то, что ялтинская мэрия находится очень далеко от Алупки.

У нас были свои исполнительные власти, куда люди могли прийти попросить о ремонте крыши, об узаконении домов, земли. Сейчас, чтобы все это делать, надо ехать в Ялту за 20 километров от нас!

​«У нас с 1937 года, с основания Алупки, были свои исполнительные власти, куда люди могли прийти попросить о ремонте крыши, об узаконении домов, земли и тому подобное. Сейчас, чтобы все это делать, надо ехать в Ялту за 20 километров от нас! Я как молодой житель могу на машине это сделать, а бабушка-пенсионер должна выйти на остановку и доехать на маршрутке. Эти 20 километров – это час езды в одну строну, час – в другую. Плюс – в очередях стоять в Ялте, а туда приезжают со всех населенных пунктов: Симеиза, Гаспры, Гурзуфа и тому подобное», – сказал местный житель.

По словам Дмитрия, наличие главы алупкинского территориального органа никак ситуацию не упрощает, потому что люди не понимают, какие у него полномочия, и даже не знают, как правильно называется его должность. Также, говорит Лебедев, алупчане хотят, чтобы у их города был свой бюджет.

Если бы был свой бюджет, жить было бы приятней. Делались бы дороги, освещение, крыши у людей

​«Хотелось бы, чтобы то, что в Алупке зарабатывалось, в Алупке и оставалось. Зачем куда-то переправлять. У нас здесь много предпринимателей, которые платят налоги, парковки и тому подобное. Конечно, если бы был свой бюджет, жить было бы приятней. Делались бы дороги, освещение, крыши у людей», – сказал Дмитрий.

Аксенов: люди дезинформированы

У главы алупкинского территориального органа Ильи Макарова не удалось выяснить мнение по поводу видеообращения жителей города. В телефонном разговоре с корреспондентом Крым.Реалии он сказал, что перед тем как прокомментировать эту тему, ему нужно получить разрешение у главы ялтинской администрации Андрея Ростенко. Он сказал, что свяжется с начальством по этому вопросу, но потом не отвечал на звонки. До Андрея Ростенко корреспонденту Крым.Реалии дозвониться также не удалось.

Де-факто в данный момент полномочия по смене административного устройства Ялты имеет парламент Крыма, подконтрольный России. Заместитель главы парламентского комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Шувайников сказал, что обращение алупчан не видел, но требование их поддерживает.

В Большой Ялте очень сложно жителям этих поселков, где раньше была своя местная власть, решать какие-то проблемы

​«В принципе, в Большой Ялте очень сложно жителям этих поселков, где раньше была своя местная власть, решать какие-то проблемы, начиная с получения справки до решения серьезных проблем. Когда они вынуждены ехать в Ялту, выстаивать очереди, испытывать бюрократию местных чиновников. Тут, я считаю, они правы, в этом смысле реорганизация нужна», – заявил депутат.

По словам Шувайникова, такого мнения придерживается не только он, но и другие его коллеги по комитету по местному самоуправлению. Как он утверждает, перед депутатами стоит задача «безболезненно» и законно реорганизовать структуру органов региональной власти на ЮБК. Шувайников спрогнозировал, что такие меры будут предприняты в ближайший год, но не уточнил, когда именно.

В свою очередь глава Крыма, назначенный Россией, Сергей Аксенов обтекаемо прокомментировал видеообращение жителей Алупки.

​«С точки зрения эффективности работы депутатского корпуса или должностных лиц – все это оставляет желать лучшего, поэтому я бы с точки зрения админреформы еще бы сократил численность депутатов и чиновников. На мой взгляд, это правильная процедура. Но качество работы, конечно, необходимо повышать. Вопросы есть. К большому сожалению, на месте плохо работают с людьми, если появляются такие обращения, либо люди дезинформированы какими-то провокаторами», – заявил Акснов в комментарии радио «Говорит Москва».

Судя по всему эти слова означают, что он не поддерживает предложение алупчан. Аксенов сказал, что он за сокращение чиновничьего и депутатского корпуса, в то время как идея жителей Алупки, наоборот, состоит в создании дополнительных органов власти.

Зато российский глава Крыма пообещал, что за вход в Воронцовский парк не будет взиматься плата. Алупчане просят об этом во второй части своего видеообращения. Впрочем, жители южнобережного городка, с которыми пообщался корреспондент Крым.Реалии, относятся к обещанием Аксенова с недоверием. Территорию, прилегающую к Воронцовскому дворцу, продолжают обносить забором, и это настораживает горожан. Поэтому инициативная группа, которая координирует протесты, продолжает собирать подписи и распространять информацию о требованиях местных жителей.