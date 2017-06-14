Формула столичной жизни – минус парки, плюс застройки – активизировалась в Крыму. Симферополь застраивают весьма активно. Вот только в мире теперь принято беречь природные ресурсы, лелеять парки, ценить деревья и приспосабливать к природным условиям жилье для людей. В Симферополе же напротив – привыкают прощаться с деревьями и приветствовать каменные джунгли. О том, кому в крымской столице «рожают» стройки и «убивают» лес, говорили в программе «Крым.Реалии».

На въезде в столицу

На месте зеленой зоны в районе проспекта Вернадского жителям Симферополя обещают новые дома. В планах застройщика – четыре девятиэтажки и парковка на 245 авто. Ради этого уничтожат бОльшую часть кустов и деревьев. Воплощать идею в жизнь намерена компания «Монолит». Застройщик ссылается на генплан города, согласно которому на территории будущей застройки якобы нет зеленой зоны.

«Главным документом (генплан города – КР) предусмотрена общественно-деловая зона, начиная с 2003 года никакие изменения по данному участку в генплан не вносились», – отчиталась в январе 2017 года заместитель гендиректора группы компаний «Монолит» Оксана Афанасьева.

Однако общественно-деловая зона не подразумевает строительства квартир, застройщик уверяет: девятиэтажки – не жилье, а апартаменты для временного проживания. Мол, квартиры площадью 24 квадрата рассчитаны на студентов и аспирантов вуза, расположенного рядом.

Жильцы соседних домов преимущественно недовольны строительными инициативами, но встречаются и другие мнения.

«Я считаю, что эта зона должна быть занята многоэтажными домами красивыми, поскольку это въезд на Южный берег Крыма, все приезжающие гости будут любоваться этими домами».

«Не следовало бы этого делать. Хоть какая-то преграда между трассой, шумовая защита. И вообще, зачем убирать зеленые насаждения?!»

«Против, я очень против. Зелень должна быть везде. Че, возле дороги, возле трассы строить дома? Зачем – вообще непонятно».

За лояльность жителей к проекту застройщик борется активно: предлагает и деревья новые посадить, и продать со скидкой часть квартир студентам-инвалидам. Стройку уже поддержал подконтрольный Москве глава Крыма Сергей Аксенов – хотя еще год назад был категорически против.

«Я считаю, что на выезде из Симферополя, в районе улицы Беспалова, застраивать этот газон точно никак нельзя… Это зеленая зона», – говорил Аксенов в 2016 году.

Общественные активисты считают, что кардинальная смена мнения Аксенова не бескорыстна.

«Я думаю, это просто интересы, которые у него связаны с компанией-застройщиком, потому что она достаточно влиятельная компания. И насколько я в курсе, Сергей Валерьевич имеет к ней какое-то отношение косвенное. Поэтому, думаю, в этом случае есть финансовый интерес, а не забота о жителях города», – предположил российский общественный деятель в Крыму Илья Большедворов.

Вместо парков и скверов

Под пилу попадают и другие зеленые зоны Симферополя. Гагаринский парк давно облюбовала фирма «Консоль», которая принадлежит нынешнему спикеру крымского парламента Владимиру Константинову.

В другом сквере вместо дома культуры возводят многоэтажку под названием «Триумф». Соответствующие изменения в генплане сделали только в прошлом году, заинтересованная сторона – фирма «Владоград», которой владеет бывший депутат горсовета Владимир Михайлов.

Довольных изменениями в районе Крым.Реалии найти не удалось.

«Я возмущена просто. Часть парка у нас вот это забрали, я живу вот здесь – в этом городке. Мне это не нравится. Тут будет масса жильцов и масса машин тут будет приезжать. Вот меня волнует вопрос – а где ж будут останавливаться машины?»

«Отвратительно. Мне вообще хотелось бы, чтоб оно рухнуло. Ну, это ж парковая зона, разве ж имеют право они вот строить? Вот эту гадость?»

Это просто идет втихую, чтобы об этом никто не узнал

Такие застройки, как многоэтажка «Триумф», симферопольские чиновники утверждают на основании общественных слушаний. Однако активисты уверены: слушания – фикция.

«Там были проведены изменения с нежилой на зону жилой застройки при проведении общественных слушаний, по генплану. Вообще, мы знаем, как они проходили – в полуподпольной обстановке, генплан никто не видел. Это просто идет втихую, если в Севастополе это вызывает возмущение жителей, то в Симферополе это пытаются провести так, чтобы об этом никто не узнал», – рассказал Большедворов.

Однако деревья в Симферополе готовы вырубать не только ради стройки. Крымский журналист Илья Изотов в мае поднял тему о реконструкции участка высоковольтной линии-110 кВ «Симферопольская-Набережная с отпайкой Марьино» в зоне городских лесов и в водоохранной зоне Симферопольского водохранилища.

«Под этот проект планируется вырубить сосны между улицами Беспалова и Ялтинской, а также деревья в водоохранной зоне, рядом со строящейся Соборной мечетью – всего более двух гектаров леса. Проект реконструкции ЛЭП выложен на сайте горсовета», – написал он в фейсбуке и призвал горожан обсудить вопрос защиты леса и «заблокировать этот преступный проект».

Чем дышать остается?

В Симферополе за последние годы увеличилось количество недорогих авто, привезенных из соседней России. Больше стало и пробок, так вырубка леса однозначно приведет к ухудшению экологии.

Если нет деревьев, которые забирают грязь из воздуха, мы этим дышим

«Когда много машин, мы получаем не только экологические, но и социальные проблемы. Получаем пыль, получаем грязь. Если есть предприятия – получаем загрязнение окружающей среды. Если нет деревьев, которые забирают эту грязь из воздуха – мы этим дышим, все это оседает в наших легких. Потом возникают вопросы по здоровью», – помогает с выводом основатель украинской «Школы эффективного ОСМД» Андрей Саук.

Если мы убираем деревья – мы фактически убираем жителей

«Деревья формируют определенный микроклимат, который затеняет асфальтовые поверхности. Наши исследования показывают, что при температуре 30-35 градусов асфальт на солнце прогревается на 50-60 градусов. Это отражение тепла от асфальта, от домов смягчается затенением от деревьев. Также деревья поглощают СО2, поглощают шумовую нагрузку, уменьшают количество пыли в воздухе, создают микроклимат комфортный для жизни. Если мы убираем деревья – мы фактически убираем жителей», – подтверждает глава экологической организации «Зеленая волна» Александра Халаим.

Российские общественники в Крыму указывают на тенденцию – при нынешней власти генплан Симферополя меняется так, как вздумается чиновникам-предпринимателям. При этом здоровье горожан стоит далеко не на первом месте в мотивационном листе предпринимателей.