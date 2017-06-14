На заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного районного суда по делу крымского журналиста Николая Семены 14 июня защита представила часть доказательств, в частности зачитала заключение экспертизы российского профессора Михаила Саввы. В нем отмечено, что высказывания Семены в его статье являются мнением и не могут расцениваться как призывы к нарушению территориальной целостности России, поскольку Крым не входит в ее состав с точки зрения международного права. Об этом после заседания Крым.Реалии сообщил адвокат Андрей Сабинин.