Во время антикоррупционной акции на Тверской 12 июня в Москве среди ОМОНа был замечен Сергей Кусюк, бывший заместитель командующего киевского "Беркута" – бойцы этого подразделения, непосредственно под командованием Кусюка, избивали и задерживали участников Майдана. Теперь этот человек служит в российской Нацгвардии.

Второй ОМОНовец, который угрожал журналисту Алексею Абанину "сломать фотоаппарат и лицо", если тот продолжить его снимать, возможно оказался еще одним "беркутовцем" из Луганска.

Сергея Кусюка хорошо знают и помнят в Украине. Там он объявлен в розыск – его обвиняют в превышении служебных полномочий и препятствовании проведению митинга. Кусюк, по данным ГПУ, лично управлял самым первым разгоном активистов Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года.

Тогда около 4 утра на площадь заехала строительная техника, чтобы расчистить место для новогодней елки. Когда активисты, ночевавшие в палатках, начали блокировать тракторы, бойцы "Беркута" напали на протестующих. Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи тех событий, били всех. Досталось и некоторым журналистам. Многих избитых активистов, которые убегали во дворы, догоняли и били повторно.

На следующий день активисты в центре Киева записали с Кусюком такой диалог.

– Как вы себя чувствуете? Ваши подчиненные били людей, а вы не знаете кто?

– Если вам поступит приказ разгонять мирных людей, вы будете это делать? Меня лично били!

После Кусюк заявил, что активисты сами спровоцировали бойцов, а обвинения в том, что он отдал приказ об избиении, отрицал.

После этого полковник Кусюк еще не раз был замечен на Майдане – он появлялся на митингах уже в штатском, руководил группой лиц в черной одежде, которые предпринимали попытки силового разгона акций. По неподтвержденным данным, он также мог быть причастен к организации провокаций, после которых "Беркут" шел в наступление на протестующих на Банковой улице. В 2015 Кусюк бежал из Украины в Россию.

Кусюк не единственный сотрудник МВД Украины, бежавший в Россию. Точную цифру сотрудников милиции, которые сбежали из Украины после событий на Майдане, в МВД не называют. По данным ГПУ, из тех, кто находится в розыске, в Россию выехали почти три десятка. А по данным украинских активистов из движения "Дорожный контроль", с Кусюком бежали еще 62 сотрудника "Беркута".

Один из бежавших – Игорь Стадниченко. Он выехал в Астрахань. В видеообращении он рассказывает, как участвовал в разгоне протестов на Майдане.

"Это все была команда высшего руководства. Была крайняя точка, остается сам эпицентр Майдана, его разогнать, но постоянно давали отбой. Обещали золотые горы, но в итоге нас бросили полностью. Была большая задача, как выбраться из города Киева. Благо командир нас вывел", – говорил тогда он.

В России Стадниченко назвали беженцем, он оформил там гражданство и признался, что хочет пойти на службу в местную полицию.

Еще четверо "беркутовцев", проходивших по делу Майдана, выехали в Россию в апреле этого года. Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко были задержаны в 2016, двое из них обвинялись в убийстве.

То, что они участвовали в разгоне протестов на Майдане, украинская прокуратура выяснила после инцидента с журналистами "Громадського". В январе 2015 года, будучи сотрудниками милиции, бывшие бойцы "Беркута" остановили журналистов на блокпосту в зоне боевых действий на востоке Украины.

"Было 2 часа ночи, они начали светить нам фонариками в машину, – рассказывает журналистка Анастасия Станко. – Потом сказали, что будут все вещи проверять. Это все было в очень агрессивной форме. Мы сказали, что будем снимать обыск, они начали ломать руки оператору, бросать его на землю. Я хотела снимать, но они пытались ударить меня, вырвать телефон. Я начала в разные места звонить, но эти ходили смеялись, говорили, что им за Майдан ничего не было и теперь ничего не будет".

По словам адвоката подозреваемых, на момент выезда из Украины мера пресечения была только у Гончаренко – его обязали являться по требованию суда.

"Мой подзащитный Гончаренко дважды умудрился попасть в СИЗО без каких-либо на то оснований. Имея опасения, что в отношении этих трех ребят будут осуществлены мероприятия по их задержанию и сопровождению в СИЗО, было принято решение покинуть территорию Украины. ГПУ уже не может объявить данных людей в розыск, потому что материалы дела переданы в суд. 23 июня во время подготовительного заседания будет решаться вопрос о явке или неявке моих подзащитных на судебное заседание", – говорит адвокат Валентин Рыбин.

Еще в конце февраля 2014 МВД России на своем сайте сообщило, что готово принять на службу бывших сотрудников украинской милиции. На следующий же день московское ГУВД объявило, что из бывших бойцов "Беркута" будет сформирован отдельный батальон.

Те, кто разгонял Майдан, оказались одними из самых высокооплачиваемых бойцов московского ОМОНа

Что некоторые полицейские в шлемах с заклеенными пищевой пленкой визорами – это и есть бывшие бойцы украинского "Беркута", предположили после протестов на Тверской в Москве несколько интернет-блогеров. Доказать это вряд ли возможно, но очевидно, что по какой-то причине некоторые ОМОНовцы не хотели, чтобы их узнали.

В 2014 году центральные российские каналы показывают, как бывшие бойцы "Беркута" принимают российскую присягу на плацу перед началом службы в московской полиции. Источник Настоящего Времени, связанный с силовыми структурами России, рассказал, что ставки для прибывающих из Украины расчищали в последний момент и довольно жестко – просто увольняли тех, кто служит давно. Зарплаты "беркутовцам" министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обещал тогда поднять в два раза по сравнению с украинскими. Так что, те, кто разгонял Майдан, оказались одними из самых высокооплачиваемых бойцов московского ОМОНа.

Сколько именно бывших сотрудников украинской милиции приняли российскую присягу – неизвестно. По данным нашего источника, в Москве речь может идти о нескольких десятках бывших "беркутовцев".

Свое название украинское спецподразделение сохранило только в Крыму. В Москве бывшие "беркутовцы" никаких знаков отличия не имеют. Кроме ОМОНа, отказавшиеся от украинского гражданства экс-сотрудники милиции служат и в других подразделениях МВД и Нацгвардии.